EPDK doğalgaz dağıtım, abonelik ve fatura süreçlerinde düzenlemeye gitti

EPDK, doğalgaz dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle abonelikten faturaya kadar birçok süreçte tüketici lehine düzenlemeye gitti.

Yeni yönetmelikle; bağlantı ve güvence bedellerine vade farksız 6 taksit imkanı ile dar gelirli ve ibadethane gibi gruplara muafiyet getirilirken, servis hattı kurulum süreleri hızlandırıldı ve cihaz değişimindeki bürokratik işlemler azaltıldı.

Yeni düzenlemeyle bağlantı bedeli aynı adres için ikinci kez alınamayacak, başlatılmayan işlemlerde ücret iade edilecek ve bağlantı ile güvence bedelleri taksitle ödenebilecek. Gaz açma süreleri sınırlandırılırken, fatura ödeme süreleri uzatıldı ve borç nedeniyle gaz kesilmeden önce tüketiciye birden fazla kanaldan bildirim zorunlu hale getirildi. Sayaç arızalarına 24 saat içinde müdahale şartı getiren düzenleme, cihaz değişimlerinde proje zorunluluğunu da bazı durumlarda kaldırarak bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.

EPDK'nin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamış olması halinde, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.

Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Başvuruların ilgili mercilerce belirli tarihlerde kabul edilmesi durumunda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmayacak.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle 90 gün içinde hattın gaz arzına hazır hale getirilememesi durumunda, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.

Kazı izinlerinin sürenin bitimine 30 günden az kala verilmesi halinde tüketici bilgilendirilerek servis hattı 30 gün içinde tamamlanacak.

Ayrıca abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkan tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.