Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Sarı-kırmızılıların, Türk spor tarihine altın harflerle yazmış bir spor kulübü olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Elbette ki her iş hayallerle başlıyor. 9 yıl 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak, peşinde koşmak önemli. Burada zaman faktörü de var Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirmek için belli bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Bugün dikkat ederdeniz sadece sportif manada değil, kulübün gerek finansal yapısının belli bir yere gelmesi, gerekse de tesisleşme hamlesinin devam etmesi açısından da 9 yıl 8 gün önceden hayallerim vardı. Bugün o hayalleri görmekten şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki dönemler için de hayallerimiz var. Türk sporu için hayalimiz var. Galatasaray bu öncü misyonundan hiç vazgeçmeyecektir. 121 yıl önce gösterilen vizyonumuz aynı hızla devam edecek. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. 121 yılda verilen emekler, bugün meyvesini vermeye başlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki dönemlere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Yakın gelecekte Galatasaray bambaşka yerlerde olacak. Temelleri bugün atılan projeler, önümüzdeki 9 yıllarda çok farklı boyutlara gelecektir. Galatasaray'ın genlerinde bu var. Onun için birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım" diye konuştu.