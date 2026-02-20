UEFA ülke puanı güncellendi: Haftayı 2 galibiyetle kapattık!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasarayi İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0'la geçti. Bu mücadelelerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek tarihi bir skorla sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe ise, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yendi.
Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanında da güncellemeler yaşandı.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 112.352
2. İtalya - 97.017
3. İspanya - 91.109
4. Almanya - 88.188
5. Fransa - 79.212
6. Portekiz - 69.266
7. Hollanda - 66.595