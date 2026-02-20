Canlı
        UEFA ülke puanı güncellendi: Haftayı 2 galibiyetle kapattık!

        UEFA ülke puanı güncellendi: Haftayı 2 galibiyetle kapattık!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasarayi İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0'la geçti. Bu mücadelelerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:41
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek tarihi bir skorla sahadan ayrıldı.

        2

        Fenerbahçe ise, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi.

        3

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yendi.

        4

        Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanında da güncellemeler yaşandı.

        UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        6

        1. İngiltere - 112.352

        7

        2. İtalya - 97.017

        8

        3. İspanya - 91.109

        9

        4. Almanya - 88.188

        10

        5. Fransa - 79.212

        11

        6. Portekiz - 69.266

        12

        7. Hollanda - 66.595

        13

        8. Belçika - 61.450

        14

        9. TÜRKİYE - 49.875

        15

        10. Çekya - 47.625

