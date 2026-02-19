MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 0 - Nottingham Forest: 3

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 3-0 mağlup ayrılarak tur şansını zora soktu.

Konuk ekibin gollerini; 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White attı.

Turun ikinci maçı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

SKRINIAR DEVAM EDEMEDİ Müsabakanın 23. dakikasında Skriniar, orta alanda kendini yere bırakırken maçın durması sonrası hakem Sandro Scharer sağlık ekiplerini sahaya davet etti. REKLAM Slovak defans sahada yapılan ilk tedavisinin ardından maça devam edemedi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

OOSTERWOLDE VE FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Mücadelenin 69. dakikasında sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, yaptığı faulün ardından sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu daha önce Dinamo Zagreb, Stuttgart, Viktoria Plzen ve Aston Villa maçlarında da sarı kart görmüştü. Öte yandan maçta sarı kart gören Fred de cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VARDI Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında maça tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti: 0-1. 28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi. REKLAM 38. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Anderson'un şutunda Williams'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-2. Müsabakanın ilk yarısı Nottingham Forest'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 46. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ortega topu kornere çeldi. 50. dakikada soldan ceza sahasına giren Hudson-Odoi, penaltı noktası üzerindeki Gibbs-White'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etti. 50. dakikada Nottingham Forest farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Igor Jesus ceza sahasına girer girmez, kendisiyle birlikte ceza alanına giren Gibbs-White'a pasını verdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, Ederson'un bacaklarının arasından filelere gitti: 0-3.