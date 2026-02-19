ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

İran ile iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek. Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran konusunda bir adım daha ileri gitmeleri gerekebileceğini dile getirirken, "Nükleer silaha sahip olamazlar." dedi.

Donald Trump ayrıca, "İran anlaşma yapmalı yoksa kötü şeyler olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmasının başında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Sekiz savaşı sonlandırdık ve sanırım dokuzuncusu da yolda." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de savaşın sona erdiğini belirtirken, ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Trump, Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını dile getirirken "Gazze halkının ve Orta Doğu'nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.