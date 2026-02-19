Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İran ile anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek" | Dış Haberler

        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu. İran'a değinen Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek. Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İran ile iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek. Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

        ABD Başkanı, İran konusunda bir adım daha ileri gitmeleri gerekebileceğini dile getirirken, "Nükleer silaha sahip olamazlar." dedi.

        Donald Trump ayrıca, "İran anlaşma yapmalı yoksa kötü şeyler olacak." şeklinde konuştu.

        Konuşmasının başında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Sekiz savaşı sonlandırdık ve sanırım dokuzuncusu da yolda." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, Gazze'de savaşın sona erdiğini belirtirken, ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Trump, Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını dile getirirken "Gazze halkının ve Orta Doğu'nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor

        Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti, Meriç Nehri'nde ise yükselme devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme