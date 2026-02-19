Canlı
Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'ın ilk iftarında Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:25
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

        Konuşmasında terörsüz Türkiye'ye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu" değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

        Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum.

        "YEDİ DÜVELE KARŞI GELDİK"

        Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar.

        Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık. Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor.

        Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak,hukuk,özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

        "İNŞALLAH EBEDİYYEN KURTULACAĞIZ"

        Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

        Türkiye kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehlike ve tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında temizliyoruz.

        Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız.

        SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ

        Bu gelişmeler yaşanırken komşumuz Suriye’de de olumlu adımlar atılıyor. Suriye’nin kuzeyindeki meselenin kan dökülmeden çözülmesi yönünde geçtiğimiz ay mutabakata varıldı ve tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu şekilde yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız neticelendireceğiz.

        Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle son derece dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye’yi ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi; şehitlerimizin uğruna can verdiği emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz hatırasını incitmeden, şühedanın kemiklerini sızlatmadan başarmayı hedefliyoruz.

