Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında terörsüz Türkiye'ye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum.

Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık. Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak,hukuk,özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. "İNŞALLAH EBEDİYYEN KURTULACAĞIZ" Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Türkiye kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehlike ve tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında temizliyoruz.