Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi, iki gün önce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu da vardı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamından gözaltına alınan 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklama, 10 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye, 2 kişi ise ev hapsine sevk edildi.

Brezilya'da bulunan Şarkıcı Edis için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.