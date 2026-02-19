Canlı
        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Giriş: 19.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:47
        Serbest bırakıldılar
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi, iki gün önce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu da vardı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamından gözaltına alınan 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        5 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

        Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklama, 10 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye, 2 kişi ise ev hapsine sevk edildi.

        Brezilya'da bulunan Şarkıcı Edis için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

