Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Sahurdan iftara: Oruç tutmanın bedene ve ruh sağlığına faydaları | Sağlık Haberleri

        Oruç tutmanın bilimsel faydaları: Zihin ve beden için yenilenme

        Ramazan boyunca tutulan oruç, yalnızca bir ibadet değil; vücuda detoks etkisi yaparak bağışıklığı güçlendiriyor, zihinsel fonksiyonları destekliyor ve sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı oluyor. İşte, hem beden hem de ruh sağlığına faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 20:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ramazan’da oruç tutmak sadece fiziksel değil, ruhsal bir yenilenme süreci. Beyin fonksiyonları güçleniyor, stres azalıyor ve duygusal denge sağlanıyor.

        Ramazan pidesi nasıl yapılır?
        Ramazan pidesi nasıl yapılır?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?

        ORUCUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENİŞ ETKİLERİ

        Orucun sağlığımız üzerinde çok geniş kapsamlı olumlu etkileri olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Oruç tutmak, kan şekeri kontrolü, vücuttaki enflamasyonun ve iltihabın azaltılması gibi birçok açıdan vücuda önemli faydalar sağlar. Yağ yakımını hızlandırır, sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur, oksidatif stresi azaltır ve bağışıklığın güçlenmesine katkıda bulunur.

        REKLAM

        İnsan vücudu oruçlu olduğunu son öğünden yaklaşık 8 saat sonra kavrayabilir. Bu süreden sonra enerji ihtiyacını karşılamak için karaciğer ve kaslardaki glikoza yönelir. Glikoz tükendiğinde vücut, enerji için yağları kullanır. Yağların yakılması kilo kaybına, kolesterol seviyelerinin düşmesine ve diyabet riskinin azalmasına yardımcı olur. Ancak kan şekeri düştüğünde halsizlik ve uyuşukluk görülebilir. Açlığın son aşamalarında baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu gibi semptomlar gelişebilir.

        ORUCA UYUM SÜRECİ

        Oruç tutmaya başladıktan 3 gün sonra vücut oruca alışmaya başlar; yağlar tüketilir ve kan şekeri dengelenir. Sahur ve iftar arasında su alımı azaldığından vücutta terleme yoluyla sıvı kaybı artar.

        8'inci günden sonra vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağlar. Bu süreçte vücut önemli fonksiyonlara odaklanır ve enfeksiyonlarla mücadele, hastalıklardan iyileşme kolaylaşır.

        16-30'uncu günler arasında kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınırken organlar maksimum kapasitesine ulaşır. Hafıza ve konsantrasyon güçlenir, enerji seviyeleri yükselir.

        BEDENSEL FAYDALAR

        Oruç, normal şartlarda tüketilen yiyecek miktarını azaltarak vücudu detoksifiye eder ve sağlıklı kilo kontrolüne yardımcı olur. Oruç tutmanın beden üzerinde sağladığı başlıca faydalar:

        REKLAM

        - Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur

        - Kan şekerini dengeler

        - Kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürür

        - Karaciğer fonksiyonunu iyileştirir

        - Kalp sağlığını korur

        - Vücuttaki enflamasyonu azaltır

        - Bağışıklık sistemini güçlendirir

        - Büyüme hormonu salgısını artırır

        ZİHİNSEL VE RUHSAL FAYDALAR

        Oruç sadece fiziksel bir ibadet değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal yenilenme sürecidir. Beyin sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır:

        - Odaklanma ve hafıza fonksiyonlarını güçlendirir

        - Nörolojik koruma sağlar

        - Duygusal dengeyi ve motivasyonu destekler

        - Uzun vadede bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir

        Oruç sırasında enerji metabolizması değişir ve vücut glikoz yerine yağ asitleri ve keton cisimciklerini kullanır. Bu süreç, beyinde “Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)” proteininin üretimini artırır. BDNF nöronların yenilenmesi ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirir. Keton üretimi ayrıca oksidatif stresi azaltarak Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.

        REKLAM

        OTOFAGİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

        Uzun süreli açlık dönemlerinde vücut, hasarlı veya yaşlanmış hücreleri ortadan kaldırmak için otofaji sürecini devreye sokar. Bu süreç, bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı ve verimli çalışmasını destekler. Oruç, vücudun yenilenmesine ve hastalıklara karşı direnç kazanmasına yardımcı olur.

        KİMLER ORUÇ TUTMADAN ÖNCE UZMANA DANIŞMALI?

        Oruç, sağlıklı bireyler için faydalı olsa da bazı özel durumlarda profesyonel gözetim gerektirir. Bu grupların oruç öncesi doktorlarına danışması önerilir:

        Kronik hastalığı olanlar: Diyabet, hipertansiyon veya kalp yetmezliği gibi düzenli ilaç takibi gerektiren kişiler

        Hamile ve emziren kadınlar: Anne ve bebeğin besin ve sıvı ihtiyacı kritik düzeydedir

        Bebekler ve gelişim çağındaki çocuklar: Enerji ve büyüme hormonu ihtiyacı yüksektir

        Düzenli ilaç kullanımı olan bireyler: Hayati ilaçların alınması kritik öneme sahiptir

        Görsel Kaynak: shutterstock - istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı: 5 şüpheli yakalandı

        Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emni...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme