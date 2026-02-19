Canlı
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar! | Son dakika haberleri

        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!

        Antalya'da bir evde arkadaşıyla yaşayan Özgür Yeke'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve giren ekipler, Yeke ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:45
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

        AA'da yer habere göre Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki bir evde arkadaşıyla yaşayan Özgür Yeke'den (47) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yeke ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evde yapılan incelemede silah ve 3 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

