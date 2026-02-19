Canlı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı

        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı

        ABD merkezli oyun şirketi Scopely, "Pixel Flow!" oyunu ile gündem olan Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı

        Giriş: 19.02.2026 - 16:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:56
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Türk şirket Loom Games'in Pixel Flow! oyunu sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmesine karşın 10 milyondan fazla kişi tarafından oynandı ve ABD'de en çok gelir elde eden ilk 20 mobil oyun arasında yer aldı.

        Bugün yapılan açıklamada ABD merkezli oyun şirketi Scopely'ın, Kübra Gündoğan ve Emre Çelik tarafından yaklaşık 1 yıl önce kurulan kurulan Loom Games'in çoğunluk hissesini satın almak için kesin anlaşmaya vardığını duyuruldu.

        Financial Times'ta yer alan habere göre Scopely Türk şirketi 1 milyar dolarlık bir değerlemeyle satın aldı. Böylelikle firma Türkiye'nin yeni unicornu oldu. Bilindiği üzere piyasa değeri en az 1 milyar dolar olan şirketler 'unicorn' olarak tanımlanıyor.

        Scopely'den yapılan açıklamada da firmanın unicorn seviyesine ulaştığı bilgisi yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Loom Games yatırımcılarından Arcadia Gaming Partners'ın Direktörü Akın Babayiğit "Kübra ve Emre'nin bu hızlı büyümesini ön sıradan izlemek ve ekibinin Türkiye'nin en yeni unicorn statüsüne ulaşan girişimi olmasını görmek bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Scopely ekosisteminin bir parçası olarak gelecekteki büyüme potansiyellerine son derece güveniyoruz" denildi.

