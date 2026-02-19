“Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Önde basmaya devam ediyoruz” sözleriyle oyuncularına seslenen Buruk’un bu motivasyon konuşmasının soyunma odasında büyük bir etki yarattığı öğrenildi.