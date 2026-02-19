Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

ABD Başkanı Donald Trump, duyurduğu Gazze Barış Kurulu bugün ilk kez toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulu'nda olacağını belirtti.

Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını kaydeden Leavitt, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını söyledi.

Leavitt, katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek, "Burada, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiğimizi belirtmek isterim. Gazze, uzun yıllardır şiddet ve kaosun hüküm sürdüğü bir yer. Ancak bu konuda iyi bir yol katettik." şeklinde konuştu.

Söz konusu bütçenin ne şekilde kullanılacağına ilişkin ise Leavitt, "Barış Kurulu karar verecek, elbette (Trump) Başkan başkanlık ediyor ancak tüm üye tarafların da fonlama konusunda oy hakkına sahip olacağına inanıyorum. Tabii ki üye ülkelerle birlikte kararlar alacak olan teknokratik bir katman da bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, öncelikle Gazze'de güvenliğin sağlanması konusunda adımların atılması gerektiğini ve bunun için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgede göreve başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN TEMSİL EDECEK

ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak Barış Kurulunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi beklenen toplantıda, Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.