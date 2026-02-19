Canlı
        Haberler Dünya Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak | Dış Haberler

        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı bugün gerçekleşecek. 20'den fazla ülkenin katılacağı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil edecek. Gazze Barış Kurulu'na ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 07:49 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:49
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        ABD Başkanı Donald Trump, duyurduğu Gazze Barış Kurulu bugün ilk kez toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulu'nda olacağını belirtti.

        Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını kaydeden Leavitt, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını söyledi.

        Leavitt, katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek, "Burada, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiğimizi belirtmek isterim. Gazze, uzun yıllardır şiddet ve kaosun hüküm sürdüğü bir yer. Ancak bu konuda iyi bir yol katettik." şeklinde konuştu.

        Söz konusu bütçenin ne şekilde kullanılacağına ilişkin ise Leavitt, "Barış Kurulu karar verecek, elbette (Trump) Başkan başkanlık ediyor ancak tüm üye tarafların da fonlama konusunda oy hakkına sahip olacağına inanıyorum. Tabii ki üye ülkelerle birlikte kararlar alacak olan teknokratik bir katman da bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

        Leavitt, öncelikle Gazze'de güvenliğin sağlanması konusunda adımların atılması gerektiğini ve bunun için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgede göreve başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

        TÜRKİYE'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN TEMSİL EDECEK

        ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak Barış Kurulunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade etmesi bekleniyor.

        Fidan'ın İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtmesi beklenen toplantıda, Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

        Türkiye'nin Gazze'de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yinelemesi öngörülen Fidan'ın, Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

        Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

        Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda Gazze Yürütme Kurulu'nda temsil ediliyor.

        Barış Kurulu

        23 Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı.

        Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesinde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

        Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti. 14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı.

        Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

        16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

        Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartını imzalamıştı.

