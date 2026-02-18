HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'un bu haftaki konuğu Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt oldu.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının 2026'yı 2025 ile benzer seviyelerde kapatacağı tahminini paylaştı.

Talebe yetişemediklerini anlatan Bozkurt, "Bizim gerçek potansiyelimiz yüzde 10 pazar payı, fakat yeterli araç bulamıyoruz. Eğer istediğimiz adetleri alabilseydik, 2025'te 130 bin araç satabilirdik. Ocak ayına iyi başladık, ama yine de bu yıl istediğimiz kadar araç alamayacağımızı görüyoruz. Siparişleri ay bazında geçiyoruz, bu yıl hedefimiz geçen yıl ulaştığımız 90 bin adet seviyesini korumak olacak" dedi.

Bozkurt, sektördeki sert rekabet koşulları nedeniyle kampanyaların yıl boyunca devam edeceğini de aktararak, 2026'da taşıt kredi limitlerinde ve ÖTV matrahlarında bir güncelleme beklemediğini de kaydetti.

COROLLA CROSS'A ÖZEL SÜBVANSİYON

2025 yılında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yeni ek vergiler getirilmişti.

Bu karar, Türkiye ile arasında STA bulunmayan Japonya üretimi araçların da fiyatını yükseltmişti.