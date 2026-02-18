Japonya'dan ithal edilen Corolla Cross için yerli üretim talebi
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçlara getirilen ek vergiler, markaları farklı çözümlere itiyor. HT Spor'un otomotiv sektörünün nabzını tutan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Japonya'da üretilmesi sebebiyle ek vergilere maruz kalan Corolla Cross için özel sübvansiyonlar devreye aldıklarını bildirdi. Bozkurt, "Kârdan feragat ettik ve üreticiden destek aldık. Ek vergiler sonrası Corolla Cross adetlerimiz yarı yarıya düştü. Sübvansiyonlar devam edecek" dedi. Söz konusu model için Türkiye'de üretim talep ettiklerini de anlatan Bozkurt, "Henüz için somut bir gelişme yok, eğer yerli üretim olura satış adedi normalin 2 katına çıkar" dedi
HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'un bu haftaki konuğu Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt oldu.
Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının 2026'yı 2025 ile benzer seviyelerde kapatacağı tahminini paylaştı.
Talebe yetişemediklerini anlatan Bozkurt, "Bizim gerçek potansiyelimiz yüzde 10 pazar payı, fakat yeterli araç bulamıyoruz. Eğer istediğimiz adetleri alabilseydik, 2025'te 130 bin araç satabilirdik. Ocak ayına iyi başladık, ama yine de bu yıl istediğimiz kadar araç alamayacağımızı görüyoruz. Siparişleri ay bazında geçiyoruz, bu yıl hedefimiz geçen yıl ulaştığımız 90 bin adet seviyesini korumak olacak" dedi.
Bozkurt, sektördeki sert rekabet koşulları nedeniyle kampanyaların yıl boyunca devam edeceğini de aktararak, 2026'da taşıt kredi limitlerinde ve ÖTV matrahlarında bir güncelleme beklemediğini de kaydetti.
COROLLA CROSS'A ÖZEL SÜBVANSİYON
2025 yılında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yeni ek vergiler getirilmişti.
Bu karar, Türkiye ile arasında STA bulunmayan Japonya üretimi araçların da fiyatını yükseltmişti.
Toyota'nın da Japonya'da ithal edilen Land Cruiser Prado, RAV 4 ve Avrupa'da en çok Türkiye'de satılan Corolla Cross modelleri söz konusu karardan etkilendi.
Ek vergi kararının ardından Corolla Cross modeli için özel sübvansiyonların devreye aldıklarını anlatan Bozkurt, "Corolla Cross içi kârdan feragat ettik ve üreticiden önemli destek aldık. Ek vergiler sonrası Corolla Cross adetlerimiz yarı yarıya düştü. Bu yıl boyunca sübvansiyonlarımız devam edecek" dedi.
"TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİNİ TALEP ETTİK"
Japonya'dan ithal edilen Corolla Cross için Türkiye'deki Toyota fabrikasında üretim talep ettiklerini de anlatan Ali Haydar Bozkurt, "Ek vergiler olmasa normalde Corolla Cross'tan 20 bin adet satarız. Bu modelin Sakarya'daki fabrikada üretilmesi için talepte bulunuyoruz. Şuan için somut bir gelişme yok, eğer yerli üretim olura satış adedi 40 bini bulur" ifadelerini kullandı.