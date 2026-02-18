Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.483,61 %1,80
        DOLAR 43,7551 %0,08
        EURO 51,8136 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.912,73 %0,80
        FAİZ 35,75 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 106,69 %3,49
        BITCOIN 67.514,00 %-0,19
        GBP/TRY 59,4209 %0,10
        EUR/USD 1,1836 %-0,16
        BRENT 68,81 %2,06
        ÇEYREK ALTIN 11.302,31 %0,80
        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'tan OtoSpor'da özel açıklamalar - Otomobil Haberleri

        Japonya'dan ithal edilen Corolla Cross için yerli üretim talebi

        Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçlara getirilen ek vergiler, markaları farklı çözümlere itiyor. HT Spor'un otomotiv sektörünün nabzını tutan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Japonya'da üretilmesi sebebiyle ek vergilere maruz kalan Corolla Cross için özel sübvansiyonlar devreye aldıklarını bildirdi. Bozkurt, "Kârdan feragat ettik ve üreticiden destek aldık. Ek vergiler sonrası Corolla Cross adetlerimiz yarı yarıya düştü. Sübvansiyonlar devam edecek" dedi. Söz konusu model için Türkiye'de üretim talep ettiklerini de anlatan Bozkurt, "Henüz için somut bir gelişme yok, eğer yerli üretim olura satış adedi normalin 2 katına çıkar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 14:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'un bu haftaki konuğu Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt oldu.

        Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının 2026'yı 2025 ile benzer seviyelerde kapatacağı tahminini paylaştı.

        Talebe yetişemediklerini anlatan Bozkurt, "Bizim gerçek potansiyelimiz yüzde 10 pazar payı, fakat yeterli araç bulamıyoruz. Eğer istediğimiz adetleri alabilseydik, 2025'te 130 bin araç satabilirdik. Ocak ayına iyi başladık, ama yine de bu yıl istediğimiz kadar araç alamayacağımızı görüyoruz. Siparişleri ay bazında geçiyoruz, bu yıl hedefimiz geçen yıl ulaştığımız 90 bin adet seviyesini korumak olacak" dedi.

        REKLAM

        Bozkurt, sektördeki sert rekabet koşulları nedeniyle kampanyaların yıl boyunca devam edeceğini de aktararak, 2026'da taşıt kredi limitlerinde ve ÖTV matrahlarında bir güncelleme beklemediğini de kaydetti.

        COROLLA CROSS'A ÖZEL SÜBVANSİYON

        2025 yılında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yeni ek vergiler getirilmişti.

        Bu karar, Türkiye ile arasında STA bulunmayan Japonya üretimi araçların da fiyatını yükseltmişti.

        Toyota'nın da Japonya'da ithal edilen Land Cruiser Prado, RAV 4 ve Avrupa'da en çok Türkiye'de satılan Corolla Cross modelleri söz konusu karardan etkilendi.

        Ek vergi kararının ardından Corolla Cross modeli için özel sübvansiyonların devreye aldıklarını anlatan Bozkurt, "Corolla Cross içi kârdan feragat ettik ve üreticiden önemli destek aldık. Ek vergiler sonrası Corolla Cross adetlerimiz yarı yarıya düştü. Bu yıl boyunca sübvansiyonlarımız devam edecek" dedi.

        "TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİNİ TALEP ETTİK"

        Japonya'dan ithal edilen Corolla Cross için Türkiye'deki Toyota fabrikasında üretim talep ettiklerini de anlatan Ali Haydar Bozkurt, "Ek vergiler olmasa normalde Corolla Cross'tan 20 bin adet satarız. Bu modelin Sakarya'daki fabrikada üretilmesi için talepte bulunuyoruz. Şuan için somut bir gelişme yok, eğer yerli üretim olura satış adedi 40 bini bulur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        Bitlisin Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor. (AA)

        #haberler
        #TOYOTA
        #otospor
        #otomobil
        #kampanya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Sıfır hatayla oynamalıyız"
        "Sıfır hatayla oynamalıyız"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"