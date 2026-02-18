Canlı
        Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı davayı kazandı

        Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı davayı kazandı

        Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:51
        Davayı kazandı
        Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

        Metin Akpınar ve Suphiye Orancı
        Metin Akpınar ve Suphiye Orancı

        "ADALETİN YERİNİ BULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı" dedi.

        Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu
        Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

        Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten Avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi: "En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur."

        #metin akpınar
        #Duygu Nebioğlu
