Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!

Kağıthane'de yolun karşısına geçeceği sırada Yasin A. (29) idaresindeki motosikletin çarptığı Tülay Bakaç (47) yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil servisde kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, yaklaşık 2 saat sonra taburcu edildi. Evine gelen kadın bir süre sonra uykuya daldı; sabah saatlerinde ise kızı tarafından evin salonunda ölü bulundu. (DHA) Daha Az Göster