        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!

        Sakarya'da, 48 yaşındaki Sevgi ve kızı 26 yaşındaki Ravza Ekşi, diş muayenesine giderken yolun karşısına geçtikleri sırada, R.S. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Kazada, anne ağır yaralanırken kızı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:18
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki otomobil, Yenice Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarptı.

        Kazada, sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan anne ile kızı yaralandı.

        GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNESİNİN DURUMU CİDDİ

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Cenaze, incelemelerin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        DİŞ MUAYENESİNE GİDİYORLARDI

        Anne ile kızının kaza esnasında Pamukova Devlet Hastanesi'ne diş muayenesine gittiği öğrenildi.

