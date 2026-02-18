Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
İstanbul'da, sokakta bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek
İstanbul'da olay, 16 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen nedenle 4 kişilik grup saldırdı.
BIÇAK VE SATIRLA SALDIRDILAR
DHA'daki habere göre yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı.
YARALANAN GENÇ TEDAVİYE ALINDI
Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada C.Ş.'nin bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, C.Ş.'nin S.S. (15) ile arkadaşlık yaptığı, olay günü S.S.'nin abisi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 arkadaşı tarafından bıçak ve satırla darp edildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S., dün gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
"ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI"
Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.