Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Kardeş kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kardeş kavgası cinayetle bitti!

        İstanbul Arnavutköy'de, iki kardeş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre Uğur Özyurt, tartıştığı kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 09:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, gece saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı.
        Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı.

        SİLAHINI ÇEKİP KARDEŞİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt, yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı.

        Hayatını kaybeden Burakcan Özyurt.
        Hayatını kaybeden Burakcan Özyurt.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İnanan insan yalnız değildir

        'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri', SHOW TV'de başlıyorYalnızca bilgi veren değil; aynı zamanda gönüllere dokunarak, düşündüren samimiyet ve içtenlikle şekillenen 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı boyunca canlı yayınla saat 00.15'te SHOW TV'de yayınlanacak. Bekir Köse, 'Bekir Köse ile Ram...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar