'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri', SHOW TV'de başlıyorYalnızca bilgi veren değil; aynı zamanda gönüllere dokunarak, düşündüren samimiyet ve içtenlikle şekillenen 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı boyunca canlı yayınla saat 00.15'te SHOW TV'de yayınlanacak. Bekir Köse, 'Bekir Köse ile Ram... Daha Fazla Göster

'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri', SHOW TV'de başlıyorYalnızca bilgi veren değil; aynı zamanda gönüllere dokunarak, düşündüren samimiyet ve içtenlikle şekillenen 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı boyunca canlı yayınla saat 00.15'te SHOW TV'de yayınlanacak. Bekir Köse, 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri'nin izleyicilere neler sunulacağını Habertürk'e verdiği röportajda anlattı Daha Az Göster