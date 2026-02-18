Kardeş kavgası cinayetle bitti!
İstanbul Arnavutköy'de, iki kardeş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre Uğur Özyurt, tartıştığı kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
İstanbul'da olay, gece saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı.
SİLAHINI ÇEKİP KARDEŞİNİ VURDU
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt, yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı.Hayatını kaybeden Burakcan Özyurt.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.