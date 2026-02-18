Arnavutköy'de cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Kıyasettin Ş., eşini defalarca bıçakladı.

Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan Filiz Ş. için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından binadan çıkarak uzaklaştığı, kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Ş'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.