        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren cani koca, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu. Zanlının olaydan sonra sokakta uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 07:11 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:11
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Olay, saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Kıyasettin Ş., eşini defalarca bıçakladı.

        Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan Filiz Ş. için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından binadan çıkarak uzaklaştığı, kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

        ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

        Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Ş'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Kıyasettin Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ŞÜPHELİ KAMERADA

        Öte yandan eşini öldüren Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından evden çıktığı ve sokakta uzaklaşmadan hemen önce soğukkanlı bir şekilde yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kozmetik market zincirine dadanan anne, baba ve kız 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı.

        Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık süreç içerisinde Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürünler çaldı. Şahısların malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı. (IHA)

