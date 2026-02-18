Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Galatasaray tarihi için önemli bir gece! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Galatasaray tarihi için önemli bir gece!

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Juventus'u 5-2 yenerek tarihi zafer elde etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılılar rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Buruk'un açıklamaları:

        "GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE"

        “Öncelikle inanılmaz mutluyuz. Çok önemli bir galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gereken bir gece. Maçın başından sonuna kadar sadece takımım değil, stada gelen taraftarlarımız da müthiş bir coşku ortaya koydu. Hep birlikte koştuk, birlikte hücum ettik, birlikte savunma yaptık. Hem oyuncularım hem benim hem de Galatasaray tarihi için önemli bir gece olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu taçlandırmak için ikinci maçı da aynı istek, aynı konsantrasyon ve aynı coşkuyla oynamamız gerekiyor.”

        "TURU GEÇTİKTEN SONRA SEVİNCİMİZİ DAHA BÜYÜK YAŞAYACAĞIZ"

        “Futbolun içinde her şey var. İlk yarıyı 2-1 geride kapattık ama ikinci yarıda 5-2 kazanmasını bildik. Bu nedenle rehavete kapılmadan ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Turu geçtikten sonra elbette sevincimizi daha büyük yaşayacağız. Şimdi önümüzde ligde deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçı var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça hazırlanacağız. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda her maç bizim için çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ancak kadro genişliğimiz, devre arası transferlerimiz ve sakatlıktan dönen oyuncularımız sayesinde rotasyon gücümüz arttı. Bu rekabetin takıma olumlu yansıdığını düşünüyorum.”

        "OYUNU DOĞRU OYNAYIP SKORU BÜYÜTTÜK"

        “Devre arasında oyuncularımı özellikle ilk yarıdaki oyunları için tebrik ettim. Çünkü oyunu rakip yarı sahada oynayan, baskı yapan ve ikinci topları toplayan taraf bizdik. Yediğimiz goller geçişlerden geldi ve biraz şanssızdık. Oyuncularıma sakin kalmalarını, aynı oyunu sürdürürsek kazanacağımızı söyledim. İkinci yarının başında bulduğumuz erken golle birlikte özgüvenimiz arttı, ardından üçüncü gol geldi. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra da oyunu doğru oynayıp skoru büyüttük.”

        "AYNI CİDDİYETLE TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

        “En çok memnun olduğum nokta, skor ne olursa olsun oyuncularımın üretmeye devam etmesiydi. 3-2’den sonra da, 4-2’den sonra da skoru artırmak için oynadık. Geçmiş yıllarda Avrupa’da 10 kişiye karşı avantajı değerlendiremediğimiz maçlar yaşamıştık. Bu kez bunun tam tersini yaparak doğru reaksiyonu gösterdik. Bu da benim için ayrı bir mutluluk. Şimdi ikinci maç için hazırlanacağız. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle oynayıp turu geçmek istiyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaa...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi