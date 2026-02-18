Okan Buruk: Galatasaray tarihi için önemli bir gece!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılılar rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE"

“Öncelikle inanılmaz mutluyuz. Çok önemli bir galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gereken bir gece. Maçın başından sonuna kadar sadece takımım değil, stada gelen taraftarlarımız da müthiş bir coşku ortaya koydu. Hep birlikte koştuk, birlikte hücum ettik, birlikte savunma yaptık. Hem oyuncularım hem benim hem de Galatasaray tarihi için önemli bir gece olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu taçlandırmak için ikinci maçı da aynı istek, aynı konsantrasyon ve aynı coşkuyla oynamamız gerekiyor.”

"TURU GEÇTİKTEN SONRA SEVİNCİMİZİ DAHA BÜYÜK YAŞAYACAĞIZ"

“Futbolun içinde her şey var. İlk yarıyı 2-1 geride kapattık ama ikinci yarıda 5-2 kazanmasını bildik. Bu nedenle rehavete kapılmadan ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Turu geçtikten sonra elbette sevincimizi daha büyük yaşayacağız. Şimdi önümüzde ligde deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçı var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça hazırlanacağız. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda her maç bizim için çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ancak kadro genişliğimiz, devre arası transferlerimiz ve sakatlıktan dönen oyuncularımız sayesinde rotasyon gücümüz arttı. Bu rekabetin takıma olumlu yansıdığını düşünüyorum.”