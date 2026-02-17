Canlı
        İran'dan Cenevre sonrası açıklama: ABD ile temel noktalarda uzlaştık | Dış Haberler

        İran'dan Cenevre sonrası açıklama: ABD ile temel noktalarda uzlaştık

        İran ve ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci tur görüşmelerinin ardından İran tarafı, ABD ile temel prensipler konusunda bir anlayış birliğine vardıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:18
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan İran-ABD heyetlerarası zirvesinin ardından açıklama yapan İran tarafı, ABD ile temel ilkeler konusunda anlayış birliğine vardıklarını duyurdu.

        Bir önceki zirveye göre anlamlı bir ilerleme olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İki taraf da potansiyel bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıp birbirlerine sunacak" dedi.

        Arakçi, bazı konularda hala ihtilaf olduğunu ve bu konularla ilgili çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti:

        "Bu, kısa süre içinde bir anlaşma imzalamak anlamına gelmiyor ama anlaşma yoluna girdik."

