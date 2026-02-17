İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi

Barclays'in İngiltere CEO'su Vim Maru'nun başkanlık edeceği toplantı, bu Perşembe günü yapılacak ve İngiltere ekonomisinin sorunsuz bir şekilde işlemeye devam etmesi için yeni bir ödeme şirketinin maliyetlerini karşılayacak bir grup finansör kuruluşu bir araya getirecek.

Londra Finans Merkezi tarafından finanse edilen ancak hükümet tarafından da desteklenen bu girişim yıllardır tartışılıyor. Ancak Trump'ın Grönland konusunda NATO müttefiklerine yönelik son tehditleri, ABD şirketlerine aşırı bağımlılığın ekonomiyi daha geniş riske atabileceği endişelerini artırdı.

Birleşik Krallık Ödeme Sistemleri'nin 2025 tarihli raporuna göre, Birleşik Krallık'taki kart işlemlerinin yaklaşık yüzde 95'i Mastercard ve Visa'ya ait ödeme sistemleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde nakit kullanımının azalmaya devam etmesiyle birlikte bu hakimiyet daha da önem kazanıyor.

Projeye yakın bir isim Guardian'a verdiği demeçte, "Mastercard ve Visa devre dışı bırakılırsa, bu bizi kartların İngiliz ekonomisine hakim olmadığı ve işletmelerin tamamen nakde bağımlı olduğu 1950'lere geri götürür. Elbette, bağımsız bir ödeme sistemine ihtiyacımız var" dedi.