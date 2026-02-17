Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti; biri bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi.

Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp dereye düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan’ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 YARALI VAR

D.A. (1), Aslı Alpcan (25), S.A. (8), A.A. (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.