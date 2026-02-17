Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir üzerinde çalıştığı 'direksiyonsuz otomobil' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, 'Cybercab' adını verdiği tamamen otonom aracın üretimine Nisan ayında başlayacaklarını bildirdi.

Ekim 2024'te özel bir etkinlik ile dünyaya tanıtılan Cybercab modelinde, herhangi bir direksiyon ya da pedal bulunmuyor. Araç tamamen bir yazılım kontrolünde sürücüsüz olarak ilerliyor.

Özel bir uygulama üzerinden çağrılabilen Cybercab'in yolcuları, klima ayarları ve müzik kontrolü gibi özellikleri de bu uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

Cybercab, kablosuz veya endüktif şarj teknolojisi sayesinde, şarj pedine yerleştirildiğinde manyetik alan oluşturarak enerji aktarımı sağlıyor. Bu sayede kablolu şarja ihtiyaç duymuyor.

2025'in yaz aylarında mevcut otomobilleri ile sürücüsüz taksi hizmeti sunan 'Robotaxi' projesini başlatan Musk, Cybercab'in yollara çıkması ile Robotaxi projesinde sadece bu modele yer vermeyi hedefliyor. Tesla'nın Robotaxi hizmeti şimdilik sadece ABD'nin Texas eyaletinin Austin kentinde sunuluyor.

TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?

Aralık 2024'te yapılan düzenleme ile kendi kendine gitme kabiliyetine sahip otonom araçların Türkiye’de kullanımı için gerekli yasal mevzuat belirlendi.