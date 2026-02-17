Tesla'nın direksiyonsuz otomobili için tarih verildi
Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan tamamen otonom Cybercab modelinin üretimine nisan ayında başlayacaklarını açıkladı. Tamamen yazılım kontrolünde otonom olarak ilerleyen araç, Tesla'nın sınırlı olarak sunduğu 'Robotaxi' hizmetinin gelecekteki tek modeli olmaya hazırlanıyor
Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir üzerinde çalıştığı 'direksiyonsuz otomobil' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, 'Cybercab' adını verdiği tamamen otonom aracın üretimine Nisan ayında başlayacaklarını bildirdi.
Ekim 2024'te özel bir etkinlik ile dünyaya tanıtılan Cybercab modelinde, herhangi bir direksiyon ya da pedal bulunmuyor. Araç tamamen bir yazılım kontrolünde sürücüsüz olarak ilerliyor.
Özel bir uygulama üzerinden çağrılabilen Cybercab'in yolcuları, klima ayarları ve müzik kontrolü gibi özellikleri de bu uygulama üzerinden yönetilebiliyor.
Cybercab, kablosuz veya endüktif şarj teknolojisi sayesinde, şarj pedine yerleştirildiğinde manyetik alan oluşturarak enerji aktarımı sağlıyor. Bu sayede kablolu şarja ihtiyaç duymuyor.
2025'in yaz aylarında mevcut otomobilleri ile sürücüsüz taksi hizmeti sunan 'Robotaxi' projesini başlatan Musk, Cybercab'in yollara çıkması ile Robotaxi projesinde sadece bu modele yer vermeyi hedefliyor. Tesla'nın Robotaxi hizmeti şimdilik sadece ABD'nin Texas eyaletinin Austin kentinde sunuluyor.
TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?
Aralık 2024'te yapılan düzenleme ile kendi kendine gitme kabiliyetine sahip otonom araçların Türkiye’de kullanımı için gerekli yasal mevzuat belirlendi.
Buna göre, otonom sürüş özelliklerine sahip araçlar, sabit bir güzergahta veya belirli bir otopark alanı içerisinde kullanılabilecek.
Yönetmelik kapsamında, otonom araçlarda araç içi operatör bulunması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, otonom aracın dışındaki bir yerde bulunan kişilerin de uzaktan müdahale operatörü olarak görev yapması zorunlu tutuluyor.
Uzaktan müdahale operatörünün görev tanımı, tam otonom aracı sürmeden ve aracın otonom fonksiyonlarını yerine getirmek olarak açıklanıyor.
Özetle, Cybercab'in direksiyon ve pedalsız olması aracın mevcut yönetmelik kapsamında Türkiye'de kullanımına imkan tanımıyor.