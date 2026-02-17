Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.307,29 %-0,22
        DOLAR 43,7316 %0,05
        EURO 51,8464 %0,01
        GRAM ALTIN 6.916,00 %-1,42
        FAİZ 35,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,06 %-2,46
        BITCOIN 67.980,00 %-1,23
        GBP/TRY 59,4873 %-0,20
        EUR/USD 1,1847 %-0,03
        BRENT 67,97 %-0,99
        ÇEYREK ALTIN 11.307,66 %-1,42
        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın direksiyonsuz otomobili Cybercab için tarih verildi - Direksiyonsuz Cybercab ne zaman çıkacak, özellikleri neler, Türkiye'ye gelecek mi? - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın direksiyonsuz otomobili için tarih verildi

        Elon Musk, direksiyon ve pedalı olmayan tamamen otonom Cybercab modelinin üretimine nisan ayında başlayacaklarını açıkladı. Tamamen yazılım kontrolünde otonom olarak ilerleyen araç, Tesla'nın sınırlı olarak sunduğu 'Robotaxi' hizmetinin gelecekteki tek modeli olmaya hazırlanıyor

        Giriş: 17.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir üzerinde çalıştığı 'direksiyonsuz otomobil' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, 'Cybercab' adını verdiği tamamen otonom aracın üretimine Nisan ayında başlayacaklarını bildirdi.

        Ekim 2024'te özel bir etkinlik ile dünyaya tanıtılan Cybercab modelinde, herhangi bir direksiyon ya da pedal bulunmuyor. Araç tamamen bir yazılım kontrolünde sürücüsüz olarak ilerliyor.

        Özel bir uygulama üzerinden çağrılabilen Cybercab'in yolcuları, klima ayarları ve müzik kontrolü gibi özellikleri de bu uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

        REKLAM

        Cybercab, kablosuz veya endüktif şarj teknolojisi sayesinde, şarj pedine yerleştirildiğinde manyetik alan oluşturarak enerji aktarımı sağlıyor. Bu sayede kablolu şarja ihtiyaç duymuyor.

        2025'in yaz aylarında mevcut otomobilleri ile sürücüsüz taksi hizmeti sunan 'Robotaxi' projesini başlatan Musk, Cybercab'in yollara çıkması ile Robotaxi projesinde sadece bu modele yer vermeyi hedefliyor. Tesla'nın Robotaxi hizmeti şimdilik sadece ABD'nin Texas eyaletinin Austin kentinde sunuluyor.

        TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?

        Aralık 2024'te yapılan düzenleme ile kendi kendine gitme kabiliyetine sahip otonom araçların Türkiye’de kullanımı için gerekli yasal mevzuat belirlendi.

        Buna göre, otonom sürüş özelliklerine sahip araçlar, sabit bir güzergahta veya belirli bir otopark alanı içerisinde kullanılabilecek.

        Yönetmelik kapsamında, otonom araçlarda araç içi operatör bulunması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, otonom aracın dışındaki bir yerde bulunan kişilerin de uzaktan müdahale operatörü olarak görev yapması zorunlu tutuluyor.

        Uzaktan müdahale operatörünün görev tanımı, tam otonom aracı sürmeden ve aracın otonom fonksiyonlarını yerine getirmek olarak açıklanıyor.

        Özetle, Cybercab'in direksiyon ve pedalsız olması aracın mevcut yönetmelik kapsamında Türkiye'de kullanımına imkan tanımıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

        Elazığ'da evinde eşiyle yakaladığı şahsı öldüren başkomisere, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!