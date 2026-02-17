Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
Hatay'da anne, baba ve kızları 3 aylık süre içerisinde kozmetik ürünleri satan aynı markaya ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürün çaldı. Şüphelilerin malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; ünlü bir kozmetik markasına ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler.
EMNİYET ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ
Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şüphelinin farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şüphelilerin A.K., E.K. ve E.S.D. olduğunu tespit etti.
ANNE, BABA VE KIZLARI GÖZALTINA ALINDI
Zanlıların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şüphelilerin toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.
EV KOZMETİK DEPOSUNA DÖNMÜŞ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI KIZ SERBEST
Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ile E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.