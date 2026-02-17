Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!

        Hatay'da anne, baba ve kızları 3 aylık süre içerisinde kozmetik ürünleri satan aynı markaya ait 3 farklı mağazadan 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi ve çeşitli ürün çaldı. Şüphelilerin malzemeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansırken mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı, kızları serbest kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; ünlü bir kozmetik markasına ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler.

        EMNİYET ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ

        Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şüphelinin farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şüphelilerin A.K., E.K. ve E.S.D. olduğunu tespit etti.

        REKLAM

        ANNE, BABA VE KIZLARI GÖZALTINA ALINDI

        Zanlıların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şüphelilerin toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

        EV KOZMETİK DEPOSUNA DÖNMÜŞ

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

        ANNE VE BABA TUTUKLANDI KIZ SERBEST

        Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ile E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        Bitlisin Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor. (AA)

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava