Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; ünlü bir kozmetik markasına ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler.

EMNİYET ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ

Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şüphelinin farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şüphelilerin A.K., E.K. ve E.S.D. olduğunu tespit etti.

ANNE, BABA VE KIZLARI GÖZALTINA ALINDI

Zanlıların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şüphelilerin toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

EV KOZMETİK DEPOSUNA DÖNMÜŞ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI KIZ SERBEST

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ile E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.