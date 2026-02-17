Canlı
        Haberler Dünya ABD'den bölgeye yoğun askeri kargo sevkiyatı | Dış Haberler

        ABD'den bölgeye yoğun askeri kargo sevkiyatı

        Washington ile Tahran arasında müzakereler sürerken, ABD ordusunun bölgeye yönelik sevkiyatı sürüyor. ABD basını, bölgeye 250'den fazla askeri kargo uçuşu gerçekleştirildiğini bildirirken, hava savunma sistemlerinin de bölgede konuşlandırıldığı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 02:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 02:05
        ABD ile İran arasında müzakerelerin İsviçre'nin Cenevre şehrinde bugün gerçekleşmesi beklenirken, ABD ordusu, bölgeye yönelik askeri sevkiyatı sürdürüyor.

        CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ABD'nin Birleşik Krallık'ta konuşlu bulunan hava unsurları, Orta Doğu'ya yakın noktalara sevk edildi.

        CNN'in açık kaynaklara dayandırdığı verilere göre, bölgeye 250'den fazla askeri kargo uçuşu gerçekleştirildi.

        ABD ordusunun, bölgeye Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) gibi unsurlar sevk ederek, İran'ın olası bir saldırıya vereceği yanıta yönelik önlem aldığı bildirildi.

        Bölgeye ayrıca, F-35 savaş uçakları dâhil olmak üzere, hava saldırı unsurlarının da sevk edildiği biliniyor.

        ABD basınının yer alan bir diğer haberde ise, Tahran ile müzakereler sürerken, Pentagon'un olası bir savaşa hazırlandığı ifade edilmişti. New York Times'ın (NYT) ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, saldırı seçenekleri arasında komandoların kullanılması da var.

        Orta Doğu'da yaklaşık 30 bin ila 40 bin arasında ABD askerinin olduğu belirtilirken; bölgede İran'ın balistik füzelerini engelleyebilecek 8 füze destroyeri, karada konuşlu balistik füze savunma sistemleri ve Tomahawk seyir füzesi kullanabilen denizaltıların bulunduğu dile getirilmişti.

        "İRAN'LA ANLAŞMA YAPMAMIZ LAZIM"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası saldırısına yanıt olarak, bölgede bulunan ABD unsurlarına yönelik saldırılar düzenleyeceklerini dile getirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaları gerektiğini söylerken, anlaşmanın olmaması durumunda 2. evreye geçeceklerini ve bu durumun İran için sert olacağını belirtmişti.

        Trump, İran ile süren müzakereleri ele almak üzere geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. ABD Başkanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken, İran'la müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarı dışında net bir sonuca varılmadığını dile getirmişti.

        Netanyahu ise müzakerelere ilişkin açıklamasında, "Sadece nükleer mesele değil, balistik füze programı ve İran’ın bölgedeki vekil güçleri de anlaşmanın kapsamına dahil olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Aijaz Rahi / AP, temsilidir

