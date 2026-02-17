ABD'den bölgeye yoğun askeri kargo sevkiyatı

ABD ile İran arasında müzakerelerin İsviçre'nin Cenevre şehrinde bugün gerçekleşmesi beklenirken, ABD ordusu, bölgeye yönelik askeri sevkiyatı sürdürüyor.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ABD'nin Birleşik Krallık'ta konuşlu bulunan hava unsurları, Orta Doğu'ya yakın noktalara sevk edildi.

CNN'in açık kaynaklara dayandırdığı verilere göre, bölgeye 250'den fazla askeri kargo uçuşu gerçekleştirildi.

ABD ordusunun, bölgeye Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) gibi unsurlar sevk ederek, İran'ın olası bir saldırıya vereceği yanıta yönelik önlem aldığı bildirildi.

Bölgeye ayrıca, F-35 savaş uçakları dâhil olmak üzere, hava saldırı unsurlarının da sevk edildiği biliniyor.

ABD basınının yer alan bir diğer haberde ise, Tahran ile müzakereler sürerken, Pentagon'un olası bir savaşa hazırlandığı ifade edilmişti. New York Times'ın (NYT) ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, saldırı seçenekleri arasında komandoların kullanılması da var.

Orta Doğu'da yaklaşık 30 bin ila 40 bin arasında ABD askerinin olduğu belirtilirken; bölgede İran'ın balistik füzelerini engelleyebilecek 8 füze destroyeri, karada konuşlu balistik füze savunma sistemleri ve Tomahawk seyir füzesi kullanabilen denizaltıların bulunduğu dile getirilmişti.