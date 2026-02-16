"BU TUR İLK MAÇTA BİTMEYECEK"

Zorlu bir maça çıkacaklarına değinen tecrübeli teknik adam, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24'ün içinde olup play-off'la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi oyunculara ve teknik direktöre sahip olduğunu biliyoruz. Onlar için zor bir dönem geçiyor. Performans olarak iyi olsalar da kazanamadıkları maçları oldu. Şanssız bir dönemdeler. İki gün önce maç oynadılar. Onlara göre daha dinlenmiş olacağız. İki takımın da hedefi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkabilmek. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızla bundan önceki atmosferleri oluşturup kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maçta bitmeyecek. İki maçta da kadromuzu doğru şekilde kullanmamız gerekecek. İnşallah kendi sahamızda bir galibiyet alırız." diye konuştu.