        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray haberleri: Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan, 74 yaşındaki Ali Ermiş'in okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı. İş insanı Ermiş, çevresini saran çocukların ilgisi ve mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 08:10 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:10
        Sesli Dinle
        Aksaray'da, Hediye ve İsmail Ermiş çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Ermiş (74), çok istemesine rağmen ailesi tarafından köydeki hayvanlara baksın diye okula gönderilmedi.

        KENDİSİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

        AA'daki habere göre kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi eğitim alması için gayret gösterdi.

        İKİ KATLI SEKİZ DERSLİKLİ OKUL YAPTIRDI

        Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, okula gidememenin eksikliğini yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulla gidermeye çalıştı.

        ÖĞRENCİLER SARILINCA DUYGULANDI

        İçinde fen laboratuvarı ve çok amaçlı salonun yer aldığı okulda ders zili çalmasının mutluluğunu yaşayan Ermiş, yaptığı açıklamada, okulu ve sınıfları gezdiğini, öğrencilerin kendisine sarılmasıyla çok duygulandığını söyledi.

        "ESKİ OKUL DEPREME DAYANIKSIZDI"

        İçindeki okul sevgisini okul yaptırarak giderdiğini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

        "Eskil'de bu okulun depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılacağını öğrendim. Okul müdürü Fatih Ermiş hoca durumu anlatınca yeni binayı ben yaptırmaya karar verdim. Gerekli görüşmelerin ardından 2024'te inşaatına başlamıştık. Çok şükür 1.5 senede bitirdik. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettim, çok memnun oldum, gururluyum. Öldükten sonra insana hiçbir şey kalmıyor. Tüm vatandaşlarımıza bu tür hayır işlerini tavsiye ederim."

        "SAĞLAM VE MODERN BİR OKULA KAVUŞTUK"

        Okul müdürü Fatih Ermiş ise önceki okula bina performans analizi yaptırdıklarını, kötü bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca okula yıkım kararı verildiğini, öğrencilerin lise öğrencileri ile lise binasında eğitim görmeye başladığını anlatan Ermiş, "Biz de bu süreçte hayırsever arayışı içinde bulunduk. Ali Ermiş amca sağ olsun, öğrencilerimizin okulu yapılması için 'tamam' dedi, ilk kazmayı vurduk. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az kalır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okulu açtık. Çocuklarımız modern okullarına kavuştu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Muhammet Şakir Yalvaç da okulu yaptıran Ermiş'e teşekkür ederek, "Okulumuz çok güzel olmuş. Arkadaşlarımızla çok mutluyuz." dedi.

