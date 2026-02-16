Aksaray'da, Hediye ve İsmail Ermiş çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Ermiş (74), çok istemesine rağmen ailesi tarafından köydeki hayvanlara baksın diye okula gönderilmedi.

KENDİSİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

AA'daki habere göre kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi eğitim alması için gayret gösterdi.

İKİ KATLI SEKİZ DERSLİKLİ OKUL YAPTIRDI

Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, okula gidememenin eksikliğini yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulla gidermeye çalıştı.

ÖĞRENCİLER SARILINCA DUYGULANDI

İçinde fen laboratuvarı ve çok amaçlı salonun yer aldığı okulda ders zili çalmasının mutluluğunu yaşayan Ermiş, yaptığı açıklamada, okulu ve sınıfları gezdiğini, öğrencilerin kendisine sarılmasıyla çok duygulandığını söyledi.

REKLAM

"ESKİ OKUL DEPREME DAYANIKSIZDI"

İçindeki okul sevgisini okul yaptırarak giderdiğini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Eskil'de bu okulun depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılacağını öğrendim. Okul müdürü Fatih Ermiş hoca durumu anlatınca yeni binayı ben yaptırmaya karar verdim. Gerekli görüşmelerin ardından 2024'te inşaatına başlamıştık. Çok şükür 1.5 senede bitirdik. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettim, çok memnun oldum, gururluyum. Öldükten sonra insana hiçbir şey kalmıyor. Tüm vatandaşlarımıza bu tür hayır işlerini tavsiye ederim."