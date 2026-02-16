Bu adada sadece erkekler yaşıyor! Aynoroz Adası'na kadınların girmesi yasak, peki neden?
Yunanistan'da öyle bir yer var ki, yüzyıllardır kadınların ayak basması yasak. Sadece erkek keşişlerin yaşadığı Aynoroz Adası, dini kuralları ve özerk yapısıyla dikkat çekiyor. Peki bu yasak neden hâlâ sürüyor?
Avrupa’nın ortasında, modern çağda hâlâ uygulanan sıra dışı bir kural: Kadınlara giriş yasak. Ortodoks dünyasının kutsal merkezi Aynoroz, hem tarihi hem de tartışmalı uygulamalarıyla gündemde. Bu yasağın arkasındaki dini ve tarihi nedenleri sizin için derledik…
TARİHİ VE DİNİ STATÜSÜ
Yunanistan’ın kuzeydoğusunda, Halkidiki Yarımadası’nın doğu kolunda yer alan Aynoroz (Athos Dağı), Ortodoks dünyasının en önemli ruhani merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Resmî adıyla “Kutsal Dağ”, 10. yüzyıldan bu yana manastır hayatının kesintisiz sürdüğü özel bir bölge.
Bugün burada 20 büyük manastır ve çok sayıda keşiş yerleşimi bulunuyor. Bölge, Yunanistan’a bağlı olmasına rağmen idari açıdan özerk bir yapıya sahip ve dini kurallar günlük yaşamın merkezinde yer alıyor.
“AVATON” KURALI NE ANLAMA GELİYOR?
Aynoroz’u dünya üzerinde benzersiz kılan en önemli uygulama ise “Avaton” adı verilen yasak. Bu kurala göre kadınların yarımadaya girmesi kesin olarak yasak. Sadece kadınlar değil, dişi hayvanların da bölgeye sokulmasına izin verilmiyor.
Bu geleneğin kökeni Bizans dönemine kadar uzanıyor. Ortodoks inancına göre Aynoroz, Meryem Ana’ya adanmış kutsal bir toprak olarak kabul ediliyor ve bölgede yalnızca erkek keşişlerin yaşaması gerektiğine inanılıyor.
YASAĞIN GEREKÇESİ NE?
Keşişler için Aynoroz, dünyevi hayattan tamamen uzaklaşılan bir inziva yeri. Kadın yasağının temel gerekçesi de bu ruhani hayatın korunması. Manastır yaşamında bekâret ve dünyevi arzulardan arınma esastır.
Bu nedenle kadınların varlığının keşişlerin manevi disiplinini zedeleyebileceği düşünülüyor. Yüzyıllardır süren bu uygulama, dini geleneğin bir parçası olarak görülüyor.
GÜNÜMÜZDE TARTIŞMALAR
Ancak bu yasak zaman zaman insan hakları ve eşitlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin sınırları içinde kadınlara giriş yasağı uygulanması eleştirilere konu oluyor.
Buna rağmen Aynoroz’un özel statüsü ve dini özerkliği nedeniyle uygulama hâlâ yürürlükte. Bölgeye yalnızca özel izinle ve sınırlı sayıda erkek ziyaretçi kabul ediliyor.
DÜNYADA BENZERİ VAR MI?
Aynoroz, bu denli katı ve köklü bir cinsiyet yasağı uygulayan nadir yerlerden biri. Yüzyıllardır değişmeden süren bu gelenek, hem merak uyandırıyor hem de tartışma yaratıyor.
Bir yanda bin yıllık bir ruhani miras, diğer yanda modern dünyanın eşitlik anlayışı… Aynoroz Adası, bu iki yaklaşımın kesişim noktasında varlığını sürdürüyor.