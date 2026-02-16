Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu adada sadece erkekler yaşıyor! Aynoroz Adası'na kadınların girmesi yasak, peki neden?

        Bu adada sadece erkekler yaşıyor! Aynoroz Adası'na kadınların girmesi yasak, peki neden?

        Yunanistan'da öyle bir yer var ki, yüzyıllardır kadınların ayak basması yasak. Sadece erkek keşişlerin yaşadığı Aynoroz Adası, dini kuralları ve özerk yapısıyla dikkat çekiyor. Peki bu yasak neden hâlâ sürüyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa’nın ortasında, modern çağda hâlâ uygulanan sıra dışı bir kural: Kadınlara giriş yasak. Ortodoks dünyasının kutsal merkezi Aynoroz, hem tarihi hem de tartışmalı uygulamalarıyla gündemde. Bu yasağın arkasındaki dini ve tarihi nedenleri sizin için derledik…

        2

        TARİHİ VE DİNİ STATÜSÜ

        Yunanistan’ın kuzeydoğusunda, Halkidiki Yarımadası’nın doğu kolunda yer alan Aynoroz (Athos Dağı), Ortodoks dünyasının en önemli ruhani merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Resmî adıyla “Kutsal Dağ”, 10. yüzyıldan bu yana manastır hayatının kesintisiz sürdüğü özel bir bölge.

        3

        Bugün burada 20 büyük manastır ve çok sayıda keşiş yerleşimi bulunuyor. Bölge, Yunanistan’a bağlı olmasına rağmen idari açıdan özerk bir yapıya sahip ve dini kurallar günlük yaşamın merkezinde yer alıyor.

        4

        “AVATON” KURALI NE ANLAMA GELİYOR?

        Aynoroz’u dünya üzerinde benzersiz kılan en önemli uygulama ise “Avaton” adı verilen yasak. Bu kurala göre kadınların yarımadaya girmesi kesin olarak yasak. Sadece kadınlar değil, dişi hayvanların da bölgeye sokulmasına izin verilmiyor.

        5

        Bu geleneğin kökeni Bizans dönemine kadar uzanıyor. Ortodoks inancına göre Aynoroz, Meryem Ana’ya adanmış kutsal bir toprak olarak kabul ediliyor ve bölgede yalnızca erkek keşişlerin yaşaması gerektiğine inanılıyor.

        6

        YASAĞIN GEREKÇESİ NE?

        Keşişler için Aynoroz, dünyevi hayattan tamamen uzaklaşılan bir inziva yeri. Kadın yasağının temel gerekçesi de bu ruhani hayatın korunması. Manastır yaşamında bekâret ve dünyevi arzulardan arınma esastır.

        7

        Bu nedenle kadınların varlığının keşişlerin manevi disiplinini zedeleyebileceği düşünülüyor. Yüzyıllardır süren bu uygulama, dini geleneğin bir parçası olarak görülüyor.

        8

        GÜNÜMÜZDE TARTIŞMALAR

        Ancak bu yasak zaman zaman insan hakları ve eşitlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin sınırları içinde kadınlara giriş yasağı uygulanması eleştirilere konu oluyor.

        9

        Buna rağmen Aynoroz’un özel statüsü ve dini özerkliği nedeniyle uygulama hâlâ yürürlükte. Bölgeye yalnızca özel izinle ve sınırlı sayıda erkek ziyaretçi kabul ediliyor.

        10

        DÜNYADA BENZERİ VAR MI?

        Aynoroz, bu denli katı ve köklü bir cinsiyet yasağı uygulayan nadir yerlerden biri. Yüzyıllardır değişmeden süren bu gelenek, hem merak uyandırıyor hem de tartışma yaratıyor.

        11

        Bir yanda bin yıllık bir ruhani miras, diğer yanda modern dünyanın eşitlik anlayışı… Aynoroz Adası, bu iki yaklaşımın kesişim noktasında varlığını sürdürüyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek