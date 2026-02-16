Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.

İstanbul Yağmurlu 20° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Yağmurlu 20° Antalya Bulutlu 17° Trabzon Parçalı bulutlu 21° Bursa Parçalı Bulutlu 15° Adana Kısmen Güneşli 22° Diyarbakır Parçalı bulutlu 16° Gaziantep Kısmen Güneşli 15° Ağrı Kısmen Güneşli 4°

Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.