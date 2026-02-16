Canlı
        DİKKAT! SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor - 16 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den 16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacakken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 3 ila 5 derece düşecek. Rüzgarla birlikte toz taşınımı da etkili olacak.

        Giriş: 16.02.2026 - 07:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:19
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Yağmurlu 20°

        Antalya

        Bulutlu 17°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 16°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"

        İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Dalcı, "İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat y...
