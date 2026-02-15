Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş galibiyete kanatlandı) - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydederken; turuncu-lacivertlilerin golleri Davie Selke ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

        Giriş: 15.02.2026 - 18:52 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:24
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan çıkan mücadele, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Başakşehir 36. dakikada Davie Selke ile öne geçerken; siyah-beyazlılar bu gole 43'te Hyeon-Gyu Oh ve 58. dakikada ise Orkun Kökçü ile karşılık verdi. Turuncu-lacivertliler 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'la eşitliği yakalarken; Mustafa Erhan Hekimoğlu ise 90+6'da skoru tayin eden golü kaydetti: 3-2.

        Bu sonucun ardından 11 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş 40 puana yükseldi. 8 maçlık namağlup serisi sona eren Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

        Ligin 23. haftasında Başakşehir deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

        MURILLO VE ASLLANI İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan Amir Murillo ile Kristjan Asllani, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

        Siyah-beyazlı takımda sonradan oyuna girerek ilk kez Konyaspor maçında görev yapan ve aynı karşılaşmada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Asllani, 2 maçlık cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Arnavut oyuncuyu ilk kez 11'de görevlendirdi.

        Devre arasında takıma katılan sağ bek Murillo da ilk kez ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan Sazdağı'nın yerine Panamalı futbolcuya 11'de şans verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

        13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

        24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

        36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0

        43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1

        Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

        55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.

        Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2

        67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

        88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2

        90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

        Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

