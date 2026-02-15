Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım! | Son dakika haberleri

        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!

        İstanbul'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 67 yaşındaki Erdoğan Ş., 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nu silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tellioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, Tellioğlu'nun yakınları tarafından darp edildi. Erdoğan Ş. ile kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darp ettiği Erdoğan Ş. ve onu darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu’na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı.

        YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

        Olayın ardından Tellioğlu’nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı.

        ÖNCE ARAÇTA, SONRA SOKAK ORTASINDA

        Otomobilin içinde şiddet gören Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi.

        DARBELERİN ARDINDAN HAREKETSİZ KALDI

        Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tellioğlu’nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

        4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

        Yapılan incelemelerde kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı.

        SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

        Erdoğan Ş.’nin Tellioğlu’nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.

        OLAY ANI KAMERADA

        Park etme kavgasını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu’nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdığı anlar görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.’nin tekme ve yumruklarla darp edildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

        "DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN ATEŞ AÇTIM"

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Ş., A.B., V.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdoğan Ş.'nin ifadesinde, "Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım yolu açın geçeyim dedim tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis, 6 kişi yaralandı (DHA)

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!