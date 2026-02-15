Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darp ettiği Erdoğan Ş. ve onu darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu’na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı.

YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Olayın ardından Tellioğlu’nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı.

ÖNCE ARAÇTA, SONRA SOKAK ORTASINDA

Otomobilin içinde şiddet gören Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi.

DARBELERİN ARDINDAN HAREKETSİZ KALDI

Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.