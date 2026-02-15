Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
İstanbul'da park yeri nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 67 yaşındaki Erdoğan Ş., 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nu silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tellioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, Tellioğlu'nun yakınları tarafından darp edildi. Erdoğan Ş. ile kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darp ettiği Erdoğan Ş. ve onu darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu’na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı.
YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Olayın ardından Tellioğlu’nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı.
ÖNCE ARAÇTA, SONRA SOKAK ORTASINDA
Otomobilin içinde şiddet gören Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi.
DARBELERİN ARDINDAN HAREKETSİZ KALDI
Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Tellioğlu’nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Yapılan incelemelerde kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı.
SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
Erdoğan Ş.’nin Tellioğlu’nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.
OLAY ANI KAMERADA
Park etme kavgasını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu’nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdığı anlar görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.’nin tekme ve yumruklarla darp edildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
"DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN ATEŞ AÇTIM"
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Ş., A.B., V.A. ve C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdoğan Ş.'nin ifadesinde, "Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım yolu açın geçeyim dedim tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.