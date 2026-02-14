Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bir ilki başardı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bir ilki başardı!

        Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek hem lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü hem de kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:16 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:16
        1

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı.

        2

        Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti.

        3

        Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

        4

        DEPLASMANDA 28 PUANLA ZİRVEDE

        Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü.

        5

        Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.

        6

        Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 deviren Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu.

        7

        4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

        8

        Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

        9

        TRABZON'DA 3-2'LİK SKORLAR

        İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı.

        10

        Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2'lik skorla kazandı.

        11

        Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

