Fenerbahçe Süper Lig tarihinde bir ilki başardı!
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek hem lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü hem de kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı.
Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti.
Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.
DEPLASMANDA 28 PUANLA ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü.
Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 deviren Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu.
4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.
Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.
TRABZON'DA 3-2'LİK SKORLAR
İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı.