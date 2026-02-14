Canlı
        Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti; o analar kamerada | Son dakika haberleri

        Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti; o analar kamerada

        Malatya'da B.U., birlikte yaşadığı S.U.'yu bir işyeri önünde tabancayla tehdit edip darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araya girenlerle de tartışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı, alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:09
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sesli Dinle
        Malatya'da B.U., birlikte yaşadığı S.U.'ya sokak ortasında silahla tehditler savurup, darbetti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.D. birlikte yaşadığı öne sürülen S.U.'yu bir işletme önünde yalnız görüp üzerine yürüdü.

        B.D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak kadına tehditler savurup, darbetti. Olayı gören vatandaşlar, araya girmeye çalışarak kadını uzaklaştırmak istedi. Bu sırada araya girenler ile de tartışan B.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        B.D.'nin hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonrasında alkollü olduğu tespit edildi. Yaşananlar bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        OnlyFans' platformunda müstehcen içerik paylaşanlara operasyon: 16 gözaltı

        İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platfornuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el ko...
        #Malatya
        #silahlı tehdit
        #haberler
        #Son dakika haberler
