Gwyneth Paltrow'un kanını filtreletmesi ve ünlülerin çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri

Sağlıklı yaşam ve güzellik adına ya da detoks yapmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Gwyneth Paltrow, geride bıraktığımız hafta, vücudundan toksinleri atmak için 49 bin 700 dolara mâl olan bir detoks tedavisi gördüğünü açıkladı. Burada çılgınca olan, bizim para birimimize göre 2 milyon lira ödemiş olması değil. Asıl ilginci, 53 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun, mikroplastik ve küf gibi toksinlerden kanı arındırmak için tartışmalı bir kan filtreleme yöntemi olan 'terapötik plazma değişimi' denemesiydi.

Sağlıklı yaşam trendlerini sık sık deneyen sanatçının girdiği beş seanslık kürde, vücuttan kan çekiliyor, toksin taşıyan kan ayrıştırılıp atılıyor ve vücuda taze kan geri pompalanıyor.

Gwyneth Paltrow

Tıbbın normalde başa çıkmakta zorlandığı türden kronik yorgunluk, zihin bulanıklığı gibi belirsiz kronik sağlık sorunları yaşadığını anlatan Gwyneth Paltrow, 'Kanın filtrelenmesi' tedavisiyle kendini rahatlamış hissettiğini söyledi.

Gwyneth Paltrow'un yıllar boyunca desteklediği birçok sağlıklı yaşam trendi tartışmalıydı. Daha önce yara izlerini azaltmak için gönüllü olarak arı sokmasına maruz kaldığını, kahve lavmanlarını denediğini ve hatta rektal ozon terapisi gördüğünü itiraf etmişti.

Detoks programlarının da büyük bir hayranı olan oyuncu, 2017'de sekiz günlük keçi sütü detoksuna girdiğini, yani bir hafta boyunca sadece keçi sütü içtiğini açıklamıştı.

Gwyneth Paltrow, en çok öne çıkan isim olsa da güzellik ve sağlıklık yaşam deyince çılgın denemeler yapmaktan kaçınmayan tek isim değil.

Victoria Beckham

Victoria Beckham, geçtiğimiz yıllarda, kendi kanıyla yapılan bir nemlendiriciye 1200 sterlin harcadığını söyledi. "Dr. Barbara Sturm kanımı aldı ve kendi hücrelerimden üretilen, son derece iltihap önleyici, yenileyici ve iyileştirici faktörler oluşturdu" diyerek özel bakım kremini tanıttı.

Victoria Beckham'ın kendi kanıyla yapılan nemlendiricisi büyük yankı uyandırsa da tıp çevrelerinden eleştiri gecikmedi. "Kendi kanınızdan konsantre edildikten sonra hemen tekrar enjekte edilmesinin etkileri şu anda tartışma konusu olmakla birlikte, kas-iskelet sistemi yaralanmalarında bazı olumlu etkileri olabilir" diyen bir doktor, "Ancak bunu bir krem ​​haline getirmek, kavanozdaki en büyük sahte umuttur, çünkü bu doğal iyileştirici faktörlerin vücut dışında canlı kalmasının hiçbir yolu yoktur" dedi.

Sandra Bullock

Sandra Bullock'un tercih ettiği yaşlanma karşıtı bakım yöntemi ise muhtemelen herkes için uygun değil ama sanatçı, uyguladığı cilt bakım yöntemini açıkladıktan sonra, bu tedavi şekli özellikle ünlüler arasında popülerleşti. Oyuncu, bundan birkaç yıl önce 'Hollywood Epidermal Growth Factor Facial' adı verilen ve 'penis bakımı' olarak da bilinen bir işlem yaptırdığını açıkladı. Yani Bullock'un yüzüne önce mikroiğneleme yapıldıktan sonra, yeni doğmuş bebeklerin sünnet derisinden alınan hücreler içeren bir serum uygulanıyordu.