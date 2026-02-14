Canlı
        Gwyneth Paltrow'un kanını filtreletmesi ve ünlülerin çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri

        Kan filtreleme, süt banyosu, sülük… Sağlıklı ve genç kalmak için Gwyneth Paltrow'dan Sandra Bullock'a, ünlülerin ritüelleri popülerleşiyor ama bilimsel kanıtlar hâlâ tartışmalı

        Giriş: 14.02.2026 - 00:04 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:04
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Sağlıklı yaşam ve güzellik adına ya da detoks yapmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Gwyneth Paltrow, geride bıraktığımız hafta, vücudundan toksinleri atmak için 49 bin 700 dolara mâl olan bir detoks tedavisi gördüğünü açıkladı. Burada çılgınca olan, bizim para birimimize göre 2 milyon lira ödemiş olması değil. Asıl ilginci, 53 yaşındaki Oscar'lı oyuncunun, mikroplastik ve küf gibi toksinlerden kanı arındırmak için tartışmalı bir kan filtreleme yöntemi olan 'terapötik plazma değişimi' denemesiydi.

        Sağlıklı yaşam trendlerini sık sık deneyen sanatçının girdiği beş seanslık kürde, vücuttan kan çekiliyor, toksin taşıyan kan ayrıştırılıp atılıyor ve vücuda taze kan geri pompalanıyor.

        Bu yöntem dünyada, belirli otoimmün ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılsa da detoks amaçlı kullanımı tıp alanında hâlâ tartışmalı bir konu.

        Gwyneth Paltrow
        Gwyneth Paltrow

        Tıbbın normalde başa çıkmakta zorlandığı türden kronik yorgunluk, zihin bulanıklığı gibi belirsiz kronik sağlık sorunları yaşadığını anlatan Gwyneth Paltrow, 'Kanın filtrelenmesi' tedavisiyle kendini rahatlamış hissettiğini söyledi.

        Gwyneth Paltrow'un yıllar boyunca desteklediği birçok sağlıklı yaşam trendi tartışmalıydı. Daha önce yara izlerini azaltmak için gönüllü olarak arı sokmasına maruz kaldığını, kahve lavmanlarını denediğini ve hatta rektal ozon terapisi gördüğünü itiraf etmişti.

        Detoks programlarının da büyük bir hayranı olan oyuncu, 2017'de sekiz günlük keçi sütü detoksuna girdiğini, yani bir hafta boyunca sadece keçi sütü içtiğini açıklamıştı.

        Gwyneth Paltrow, en çok öne çıkan isim olsa da güzellik ve sağlıklık yaşam deyince çılgın denemeler yapmaktan kaçınmayan tek isim değil.

        Victoria Beckham
        Victoria Beckham
        Victoria Beckham, geçtiğimiz yıllarda, kendi kanıyla yapılan bir nemlendiriciye 1200 sterlin harcadığını söyledi. "Dr. Barbara Sturm kanımı aldı ve kendi hücrelerimden üretilen, son derece iltihap önleyici, yenileyici ve iyileştirici faktörler oluşturdu" diyerek özel bakım kremini tanıttı.

        Victoria Beckham'ın kendi kanıyla yapılan nemlendiricisi büyük yankı uyandırsa da tıp çevrelerinden eleştiri gecikmedi. "Kendi kanınızdan konsantre edildikten sonra hemen tekrar enjekte edilmesinin etkileri şu anda tartışma konusu olmakla birlikte, kas-iskelet sistemi yaralanmalarında bazı olumlu etkileri olabilir" diyen bir doktor, "Ancak bunu bir krem ​​haline getirmek, kavanozdaki en büyük sahte umuttur, çünkü bu doğal iyileştirici faktörlerin vücut dışında canlı kalmasının hiçbir yolu yoktur" dedi.

        Sandra Bullock
        Sandra Bullock

        Sandra Bullock'un tercih ettiği yaşlanma karşıtı bakım yöntemi ise muhtemelen herkes için uygun değil ama sanatçı, uyguladığı cilt bakım yöntemini açıkladıktan sonra, bu tedavi şekli özellikle ünlüler arasında popülerleşti. Oyuncu, bundan birkaç yıl önce 'Hollywood Epidermal Growth Factor Facial' adı verilen ve 'penis bakımı' olarak da bilinen bir işlem yaptırdığını açıkladı. Yani Bullock'un yüzüne önce mikroiğneleme yapıldıktan sonra, yeni doğmuş bebeklerin sünnet derisinden alınan hücreler içeren bir serum uygulanıyordu.

        Tedavide kullanılan serum, yeni doğmuş bebeklerin sünnet derisinden alınan ve kolajen ile elastin üretimini destekleyen hücrelerden elde ediliyor. Sünnet sırasında alınan sünnet derisinden kök hücreler toplanıp santrifüj yoluyla çıkarılıyor.

        Mariah Carey
        Mariah Carey

        Mariah Carey'e boşuna 'diva' demiyorlar. Bir diva için hayal gücümüzün hemen önümüze serdiği süt banyosu anı, şarkıcı için bir güzellik rutini. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Sadece Fransız maden suyuyla mı yıkanıyorsunuz?" sorusuna, Carey, “Hayır, sütle yıkanıyorum. Bazen sütü güzellik bakımı olarak kullanıyorum" diye yanıt verdi. Carey, banyo için soğuk sütü tercih ettiğini söyledi.

        Görünüşe göre, sahnelerden ya da ekranlardan tanıdığımız ve hep güzel halleriyle gördüğümüz isimlerin inanılmaz bir cilt uğruna denemeyecekleri çok az şey var. Jennifer Aniston'a iki yıl önce katıldığı TV programında, mikroiğneleme yöntemiyle cilde enjekte edilen 'somon spermi maskesi' yaptırıp yaptırmadığı soruldu. Ve sanatçı, bu bakım rutinini doğrulayarak, "’Somondan nasıl sperm çıkarıyorsunuz ki?’ diye sordum. Biraz belirsizdi. Kadının sözüne güvendim ve yaptırdım" diyerek belki de biraz kandırılmış olabileceğine işaret etti.

        Jennifer Aniston
        Jennifer Aniston

        Demi Moore, daha önce genç kalmak adına sülüklerin kanını emmesine izin verdiğini açıkladı. Oyuncu, sülüklerin göbek deliğine ve birkaç başka bölgeye yerleştirildiğini ve iltihap önleyici özellikler sağladığını söyledi.

        Ünlülerin manşetlere taşınan bu sıra dışı ritüelleri ne kadar dikkat çekse de, sağlıklı yaşamın güvenli rotası hâlâ kanıta dayalı tıp ve ölçülülük. Nihayetinde, parlak trendler değil, doktor onayı ve bilimsel veriler gerçek sağlığı inşa ediyor.

        #Gwyneth Paltrow
        #sağlıklı yaşam
        #detoks
        #ünlülerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları
        #plazma değişimi
