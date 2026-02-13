Yabancı rüzgar borsaya henüz çok az yansımış
Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 26 yükseldi. Başta enflasyon ve faizdeki düşüş trendi ile CDS, Merkez Bankası rezervi, bütçe açığındaki iyileşme olmak üzere makro veriler de bu trendin baş mimarları. Diğer yandan global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin iyi gitmesi de önemli bir etken. Ancak diğer gelişmekte olan ülke borsaları ve bu ülkelere para akımına bakıldığında Borsa İstanbul'un yalnız olmadığı ve dahası akışın da sürdüğü anlaşılıyor.
Borsa İstanbul bu aralar hem yerli hem yabancı yatırımcının radarında. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 26 yükselince 'acaba çok mu yükseldik' veya 'dinlenme zamanı geliyor mu' söylemleri de artmaya başladı. Ancak özellikle borsadaki dünkü (12 şubat 2026) yabancı alımları içeriden çok o tarafa bakılması gerektiğini gösteriyor. Keza içeride bakanlıklardaki değişime kamuoyunun tersine borsanın olumlu yanıt vermesini de böyle okunmak sanırım en doğrusu.
Önce içeride borsayı yukarı taşıyan etkenleri hatırlayalım. Tabi ki başta enflasyon ve faizdeki düşüş trendi geliyor. Sonrasında ise CDS, Merkez Bankası rezervi, bütçe açığındaki iyileşme, cari açığın henüz sorun oluşturmaması dolayısıyla kur riskinin ufukta görünmemesi ve tüm bunlardan yola çıkarak borsa şirketlerinin bilançolarında iyileşme beklentisi temel taşlar. Doğaldır ki borsa gelişmeleri önden satın aldığı için de henüz karlar artmadan bilançolar düzelmeden alımlar geliyor.
DÜN NET 2.5 MİLYAR LİRALIK YABANCI ALIMI
Önemli bir gerekçe de global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin iyi gitmesi. Öyle ki özellikle ABD ile olan ilişkiler ve karşılıklı söylemler ile Suriye'de sağlanan siyasi başarı doğal olarak para ve sermaye piyasalarını da etkiliyor. İşte bu nedenlerle yabancı fonlar da borsada alım yönünde hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde önlü ABD'li fon Black Rock bırakın sadece yatırım yapmayı Borsa İstanbul'dan hisse aldığını açıkladı bile. Bu açıklama bile ekonomi ve siyaseti birlikte okuyanlar açısından çok büyük önem arzediyor.
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar yılbaşından bu yana yaklaşık 2 milyar dolar net alım yapmış durumda. Alımlar da devam ediyor. Örneğin dün (12 Şubat 2026) yabancıların brüt 9 net 2,5 milyar liralık alım yaptığını biliyoruz. Bank of America üzerinden yapılan bu alımlar geçen ay brüt 3 milyar doları aşmıştı.
KAYNAK: Reuters
BORSA İSTANBUL İLK 5'TE DEĞİL
Bu gelişmeler olunca doğal olarak tüm dikkatimiz Borsa İstanbul'a çevriliyor ve bu alımların ne zaman durulacağını düşünüyoruz. Ancak başımızı kaldırıp dünyaya baktığımızda çok daha farklı bir resim ile karşılaşıyoruz. Örneğin MSCI'ın gelişmekte olan ülke getirilerine göz attığımızda global alımların da etkisiyle Türkiye'nin getiride ilk 5'e bile giremediğini görüyoruz. İlk sırada Peru bulurken Kore, Mısır ve Kolombiya borsalarının Türkiye'ye geride bıraktığı görülüyor.
YILBAŞINDAN BU YANA 47 MİLYAR DOLAR
Diğer tablo JP Morgan'ın gelişmekte olan ülkelere para akışını gösteren tablosu. Buna göre yılbaşından sonra 2 milyar dolarlık girişten bahsetsek bile 2025'te tüm gelişmekte olan ülke borsalarına 2025 yılı boyunca 29,2 milyar dolar net akım olduğu görülürken bu rakam 2026 başından şubatın ikinci haftasına kadar bakıldığında 47 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani gelişmekte olan ülkelere çok güçlü bir akım olduğu görülüyor. Bu akımdan Borsa İstanbul'un da payını henüz yeni almaya başladığı anlaşılıyor.