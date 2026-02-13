Yabancı rüzgar borsaya henüz çok az yansımış

Borsa İstanbul bu aralar hem yerli hem yabancı yatırımcının radarında. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 26 yükselince 'acaba çok mu yükseldik' veya 'dinlenme zamanı geliyor mu' söylemleri de artmaya başladı. Ancak özellikle borsadaki dünkü (12 şubat 2026) yabancı alımları içeriden çok o tarafa bakılması gerektiğini gösteriyor. Keza içeride bakanlıklardaki değişime kamuoyunun tersine borsanın olumlu yanıt vermesini de böyle okunmak sanırım en doğrusu.

Önce içeride borsayı yukarı taşıyan etkenleri hatırlayalım. Tabi ki başta enflasyon ve faizdeki düşüş trendi geliyor. Sonrasında ise CDS, Merkez Bankası rezervi, bütçe açığındaki iyileşme, cari açığın henüz sorun oluşturmaması dolayısıyla kur riskinin ufukta görünmemesi ve tüm bunlardan yola çıkarak borsa şirketlerinin bilançolarında iyileşme beklentisi temel taşlar. Doğaldır ki borsa gelişmeleri önden satın aldığı için de henüz karlar artmadan bilançolar düzelmeden alımlar geliyor.

REKLAM

DÜN NET 2.5 MİLYAR LİRALIK YABANCI ALIMI

Önemli bir gerekçe de global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin iyi gitmesi. Öyle ki özellikle ABD ile olan ilişkiler ve karşılıklı söylemler ile Suriye'de sağlanan siyasi başarı doğal olarak para ve sermaye piyasalarını da etkiliyor. İşte bu nedenlerle yabancı fonlar da borsada alım yönünde hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde önlü ABD'li fon Black Rock bırakın sadece yatırım yapmayı Borsa İstanbul'dan hisse aldığını açıkladı bile. Bu açıklama bile ekonomi ve siyaseti birlikte okuyanlar açısından çok büyük önem arzediyor.