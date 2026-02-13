Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,85 %0,00
        DOLAR 43,7397 %0,14
        EURO 51,8814 %0,01
        GRAM ALTIN 6.990,71 %1,33
        FAİZ 35,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,04 %3,79
        BITCOIN 67.048,00 %1,93
        GBP/TRY 59,5076 %-0,10
        EUR/USD 1,1862 %-0,08
        BRENT 67,13 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 11.429,81 %1,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı rüzgar borsaya henüz çok az yansımış - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı rüzgar borsaya henüz çok az yansımış

        Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 26 yükseldi. Başta enflasyon ve faizdeki düşüş trendi ile CDS, Merkez Bankası rezervi, bütçe açığındaki iyileşme olmak üzere makro veriler de bu trendin baş mimarları. Diğer yandan global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin iyi gitmesi de önemli bir etken. Ancak diğer gelişmekte olan ülke borsaları ve bu ülkelere para akımına bakıldığında Borsa İstanbul'un yalnız olmadığı ve dahası akışın da sürdüğü anlaşılıyor.

        Giriş: 13.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul bu aralar hem yerli hem yabancı yatırımcının radarında. Endeks yılbaşından bu yana yüzde 26 yükselince 'acaba çok mu yükseldik' veya 'dinlenme zamanı geliyor mu' söylemleri de artmaya başladı. Ancak özellikle borsadaki dünkü (12 şubat 2026) yabancı alımları içeriden çok o tarafa bakılması gerektiğini gösteriyor. Keza içeride bakanlıklardaki değişime kamuoyunun tersine borsanın olumlu yanıt vermesini de böyle okunmak sanırım en doğrusu.

        Önce içeride borsayı yukarı taşıyan etkenleri hatırlayalım. Tabi ki başta enflasyon ve faizdeki düşüş trendi geliyor. Sonrasında ise CDS, Merkez Bankası rezervi, bütçe açığındaki iyileşme, cari açığın henüz sorun oluşturmaması dolayısıyla kur riskinin ufukta görünmemesi ve tüm bunlardan yola çıkarak borsa şirketlerinin bilançolarında iyileşme beklentisi temel taşlar. Doğaldır ki borsa gelişmeleri önden satın aldığı için de henüz karlar artmadan bilançolar düzelmeden alımlar geliyor.

        REKLAM

        DÜN NET 2.5 MİLYAR LİRALIK YABANCI ALIMI

        Önemli bir gerekçe de global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinin iyi gitmesi. Öyle ki özellikle ABD ile olan ilişkiler ve karşılıklı söylemler ile Suriye'de sağlanan siyasi başarı doğal olarak para ve sermaye piyasalarını da etkiliyor. İşte bu nedenlerle yabancı fonlar da borsada alım yönünde hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde önlü ABD'li fon Black Rock bırakın sadece yatırım yapmayı Borsa İstanbul'dan hisse aldığını açıkladı bile. Bu açıklama bile ekonomi ve siyaseti birlikte okuyanlar açısından çok büyük önem arzediyor.

        Merkez Bankası ve Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar yılbaşından bu yana yaklaşık 2 milyar dolar net alım yapmış durumda. Alımlar da devam ediyor. Örneğin dün (12 Şubat 2026) yabancıların brüt 9 net 2,5 milyar liralık alım yaptığını biliyoruz. Bank of America üzerinden yapılan bu alımlar geçen ay brüt 3 milyar doları aşmıştı.

        KAYNAK: Reuters

        BORSA İSTANBUL İLK 5'TE DEĞİL

        Bu gelişmeler olunca doğal olarak tüm dikkatimiz Borsa İstanbul'a çevriliyor ve bu alımların ne zaman durulacağını düşünüyoruz. Ancak başımızı kaldırıp dünyaya baktığımızda çok daha farklı bir resim ile karşılaşıyoruz. Örneğin MSCI'ın gelişmekte olan ülke getirilerine göz attığımızda global alımların da etkisiyle Türkiye'nin getiride ilk 5'e bile giremediğini görüyoruz. İlk sırada Peru bulurken Kore, Mısır ve Kolombiya borsalarının Türkiye'ye geride bıraktığı görülüyor.

        REKLAM

        YILBAŞINDAN BU YANA 47 MİLYAR DOLAR

        Diğer tablo JP Morgan'ın gelişmekte olan ülkelere para akışını gösteren tablosu. Buna göre yılbaşından sonra 2 milyar dolarlık girişten bahsetsek bile 2025'te tüm gelişmekte olan ülke borsalarına 2025 yılı boyunca 29,2 milyar dolar net akım olduğu görülürken bu rakam 2026 başından şubatın ikinci haftasına kadar bakıldığında 47 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani gelişmekte olan ülkelere çok güçlü bir akım olduğu görülüyor. Bu akımdan Borsa İstanbul'un da payını henüz yeni almaya başladığı anlaşılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişinin ayağından bağlanarak vince asılması olayına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Ankara'da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağduru...
        #Borsa İstanbul
        #MSCI
        #yabancı yatırımcı
        #JP Morgan
        #hisse
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi