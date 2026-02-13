Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal'a; "Bunun bedelini öde"

Tuba Ünsal'ın katıldığı bir programda eski defterler yeniden açıldı. Ünsal, 2019 - 2021 arasında ilişki yaşadığı Caner Karaoğlu'nun o dönemde ayrı yaşıyor olsalar da İspanyol model Elisabeth Mas ile evli olmasından dolayı 'Yuva yıkan kadın' olarak suçlanmasına şöyle cevap verdi; "Kimsenin kocasını elinden almadım. Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."

"MÜKEMMEL BİR KADIN GİBİ DAVRANMANA ŞAŞIRIYORUM"

Elisabeth Mas, Tuba Ünsal'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Tuba Ünsal - Caner Karaoğlu

Mas, yaptığı açıklamada Ünsal'a tepkisini şöyle dile getirdi; "Beni en çok şaşırtan şey, bunca yıl sonra hâlâ televizyona çıkıp mükemmel bir kadın gibi davranması... Sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir geçmişi yokmuş gibi davranması... Çünkü boşanmamdan birkaç yıl sonra, iki farklı kadın benimle özel olarak iletişime geçerek benden tavsiye istiyorlardı. Onların ilişkilerine girmesinden sonra onunla yasal olarak nasıl başa çıkacaklarını soruyorlardı. Ne tür bir insanla karşı karşıya olduklarını soruyorlardı. Bu yüzden, kamuoyuna hiç kimsenin kocasını çalmadığını söylediğinde, nefes almam gerekiyor. Çünkü bu anlatı gerçeklerle uyuşmuyor. Sınırları aşmakla, diğer kadınlara saygı duymamakla, mükemmel ahlaki bir insan olmakla ve kitaba uygun yaşamakla tanınıyorsun. Ve ülkende devam eden soruşturmada henüz yakalanmamış olmana gerçekten şaşırıyorum. Çünkü sağlıklı değerleri temsil etmekten çok uzaksın. Yıllarca sessizliği tercih ettim. Suçluluk duygusundan değil, onurumdan dolayı... Kendimi korunmak için. Sinir sistemimin sakinliğe ihtiyacı vardı. Çocuğumun istikrara ihtiyacı vardı ama sessizlik, senin versiyonunun doğru olduğu anlamına gelmez. Ve biz senin gözyaşlarını gerçekle karıştırmıyoruz. Benim sessizliğimi suçlulukla karıştırma. Ve şimdi bunun bedelini öde."