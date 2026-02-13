Canlı
        Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal'a; "Bunun bedelini öde"

        Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal'a; "Bunun bedelini öde"

        Yıllar sonra gelen büyük hesaplaşma... Tuba Ünsal; "Kimsenin kocasını elinden almadım" dedi. Elisabeth Mas, zehir zemberek yanıt verdi; "Bedelini öde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:46
        "Bunun bedelini öde"
        Tuba Ünsal'ın katıldığı bir programda eski defterler yeniden açıldı. Ünsal, 2019 - 2021 arasında ilişki yaşadığı Caner Karaoğlu'nun o dönemde ayrı yaşıyor olsalar da İspanyol model Elisabeth Mas ile evli olmasından dolayı 'Yuva yıkan kadın' olarak suçlanmasına şöyle cevap verdi; "Kimsenin kocasını elinden almadım. Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."

        "Kocasını elinden almadım"
        "Kocasını elinden almadım" Haberi Görüntüle

        "MÜKEMMEL BİR KADIN GİBİ DAVRANMANA ŞAŞIRIYORUM"

        Elisabeth Mas, Tuba Ünsal'ın açıklamasına tepki gösterdi.

        Tuba Ünsal - Caner Karaoğlu
        Tuba Ünsal - Caner Karaoğlu

        Mas, yaptığı açıklamada Ünsal'a tepkisini şöyle dile getirdi; "Beni en çok şaşırtan şey, bunca yıl sonra hâlâ televizyona çıkıp mükemmel bir kadın gibi davranması... Sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir geçmişi yokmuş gibi davranması... Çünkü boşanmamdan birkaç yıl sonra, iki farklı kadın benimle özel olarak iletişime geçerek benden tavsiye istiyorlardı. Onların ilişkilerine girmesinden sonra onunla yasal olarak nasıl başa çıkacaklarını soruyorlardı. Ne tür bir insanla karşı karşıya olduklarını soruyorlardı. Bu yüzden, kamuoyuna hiç kimsenin kocasını çalmadığını söylediğinde, nefes almam gerekiyor. Çünkü bu anlatı gerçeklerle uyuşmuyor. Sınırları aşmakla, diğer kadınlara saygı duymamakla, mükemmel ahlaki bir insan olmakla ve kitaba uygun yaşamakla tanınıyorsun. Ve ülkende devam eden soruşturmada henüz yakalanmamış olmana gerçekten şaşırıyorum. Çünkü sağlıklı değerleri temsil etmekten çok uzaksın. Yıllarca sessizliği tercih ettim. Suçluluk duygusundan değil, onurumdan dolayı... Kendimi korunmak için. Sinir sistemimin sakinliğe ihtiyacı vardı. Çocuğumun istikrara ihtiyacı vardı ama sessizlik, senin versiyonunun doğru olduğu anlamına gelmez. Ve biz senin gözyaşlarını gerçekle karıştırmıyoruz. Benim sessizliğimi suçlulukla karıştırma. Ve şimdi bunun bedelini öde."

        Tuba Ünsal, katıldığı programda yuva yıkan kadın olmadığını gözyaşları içinde anlattı.
        Tuba Ünsal, katıldığı programda yuva yıkan kadın olmadığını gözyaşları içinde anlattı.

        3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Elisabeth Mas'ın; "Ve ülkende devam eden soruşturmada henüz yakalanmamış olmana gerçekten şaşırıyorum" cümlesi, Tuba Ünsal'a darp davası açmış olması. Mas, darp edildiği gerekçesiyle Ünsal'a uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tuba Ünsal da "Asıl şiddete uğrayan benim" diyerek Elisabeth Mas'a uzaklaştırma kararı aldırdı.

        Mahkeme, Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu hakkında 2 aylık koruma kararı vermişti. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Karaloğlu ile Ünsal’ın bir eğlence mekânında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürdü. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Mas’ı haklı buldu. Mahkemenin kararında; "Şiddet uygulayan Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3’er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi" denildi.

        Elisabeth Mas - Caner Karaoğlu
        Elisabeth Mas - Caner Karaoğlu
