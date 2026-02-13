Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal'a; "Bunun bedelini öde"

Elisabeth Mas'ın; "Ve ülkende devam eden soruşturmada henüz yakalanmamış olmana gerçekten şaşırıyorum" cümlesi, Tuba Ünsal'a darp davası açmış olması. Mas, darp edildiği gerekçesiyle Ünsal'a uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tuba Ünsal da "Asıl şiddete uğrayan benim" diyerek Elisabeth Mas'a uzaklaştırma kararı aldırdı.
Mahkeme, Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu hakkında 2 aylık koruma kararı vermişti. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Karaloğlu ile Ünsal’ın bir eğlence mekânında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürdü. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Mas’ı haklı buldu. Mahkemenin kararında; "Şiddet uygulayan Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3’er gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi" denildi.Elisabeth Mas - Caner Karaoğlu