        Haberler Dünya Macaristan kritik seçim hazırlığında | Dış Haberler

        Macaristan kritik seçim hazırlığında

        Macaristan'da nisan ayında gerçekleşecek seçimler öncesinde ülke, bugüne kadarki en sert seçim kampanyalarından birini yaşarken, 16 yıldır iktidarda olan Orban'ın koltuğu risk altında. Muhalefet lideri Magyar, seçimler öncesinde kendisini itibarsızlaştırmak amacıyla eski kız arkadaşıyla çekilmiş 'yasa dışı' bir videonun yayımlanmaya hazırlandığını öne sürdü ve Rus tarzı" bir karalama kampanyasının hedefi olduğuna inandığını söyledi.

        Giriş: 13.02.2026 - 07:57 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:57
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan, son yılların en kritik seçimine gidiyor. Ana muhalefetteki Tisza Partisi'nin lideri Peter Magyar, 12 Nisan'da yapılacak seçimlerde 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban yönetimini yenmeyi hedefliyor. Anketlere göre merkez sağ çizgideki Tisza, Orban'ın 2010'daki büyük zaferinden bu yana en güçlü rakibi konumunda olsa da seçim sonucu belirsizliğini koruyor.

        Bu kritik ve belirsiz seçim öncesinde ise muhalefet lideri Magyar, seçimler öncesinde kendisini itibarsızlaştırmak amacıyla eski kız arkadaşıyla çekilmiş 'yasa dışı' bir videonun yayımlanmaya hazırlandığını öne sürdü.

        Merkez sağ muhalefet partisi Tisza'nın lideri Magyar, Facebook hesabından dün akşam yayımladığı videoda, anketlerin çoğunda Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in önünde olduklarını hatırlatarak, Orban cephesi tarafından "Rus tarzı" bir karalama kampanyasının hedefi olduğuna inandığını söyledi.

        Orban hükümetinin sözcüsü Zoltan Kovacs, Reuters'ın iddialara ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

        44 yaşındaki, üç çocuk babası ve boşanmış olan Magyar, bazı medya kuruluşlarının "yaklaşan yasa dışı bir olay ifşası" imasında bulunmasının ardından açıklama yaptı.

        "YASA DIŞI HİÇBİR ŞEY YAPMADIM, VİCDANIM RAHAT"

        Magyar, açıklamasında herhangi bir yanlış yapmadığını söyledi ve "Bunun klasik bir Rus tarzı 'kompromat' olduğunu anladım ama yasa dışı hiçbir şey yapmadım, vicdanım rahat. Viktor Orban ve ekibinin haftalarca bir aldatmacayla dikkati gerçeklerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

        Orban'ın partisinde daha önce görev almış olan Magyar, 2024'te Tisza Partisi'ni kurdu. Hayat pahalılığı krizi, ekonomik yönetim eleştirileri ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyarak hem dağınık muhalefeti hem de Orban'dan kopan seçmenleri etrafında toplamayı başardı.

