Macaristan kritik seçim hazırlığında

Macaristan, son yılların en kritik seçimine gidiyor. Ana muhalefetteki Tisza Partisi'nin lideri Peter Magyar, 12 Nisan'da yapılacak seçimlerde 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban yönetimini yenmeyi hedefliyor. Anketlere göre merkez sağ çizgideki Tisza, Orban'ın 2010'daki büyük zaferinden bu yana en güçlü rakibi konumunda olsa da seçim sonucu belirsizliğini koruyor.

Bu kritik ve belirsiz seçim öncesinde ise muhalefet lideri Magyar, seçimler öncesinde kendisini itibarsızlaştırmak amacıyla eski kız arkadaşıyla çekilmiş 'yasa dışı' bir videonun yayımlanmaya hazırlandığını öne sürdü.

Merkez sağ muhalefet partisi Tisza'nın lideri Magyar, Facebook hesabından dün akşam yayımladığı videoda, anketlerin çoğunda Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in önünde olduklarını hatırlatarak, Orban cephesi tarafından "Rus tarzı" bir karalama kampanyasının hedefi olduğuna inandığını söyledi.

Orban hükümetinin sözcüsü Zoltan Kovacs, Reuters'ın iddialara ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

44 yaşındaki, üç çocuk babası ve boşanmış olan Magyar, bazı medya kuruluşlarının "yaklaşan yasa dışı bir olay ifşası" imasında bulunmasının ardından açıklama yaptı.