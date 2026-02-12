Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!

İKİ TAKIMDA MOURINHO İZİ

Renkli kişiliği, tribünler ve basınla inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemde her zaman kendine yer bulan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başladığı sezonu Benfica'da sürdürüyor.

Mourinho yönetiminde bu sezon iki maça çıkan sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Dördüncü haftadan itibaren kulübeyi Belçikalı Domenico Tedesco'ya emanet eden Fenerbahçe, 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam etti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 20 gün sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz temsilcisiyle ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Slavia Prag ise istikrarını Aralık 2017'den bu yana görev yapan teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile ulaştı. Çek teknik adam, geçen yıl Prag ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.