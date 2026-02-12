Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme!

        Devre arası transfer döneminin kapanmasının ardından şampiyonluk hedefine kitlenen Galatasaray'da yönetim, sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan futbolcular hakkında kararını verdi.

        Giriş: 12.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:39
        Galatasaray’da iç transferde kritik bir yol haritası çizildi. Yönetim, sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan isimlerle ilgili süreci aceleye getirmeme kararı aldı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, takım içindeki dengeleri korumak adına yeni kontrat görüşmelerini sezon sonuna bırakmayı planlıyor.

        Başkan Dursun Özbek’in yaklaşımı net: Öncelik şampiyonluk, ardından masaya oturulacak.

        Özellikle Mauro Icardi başta olmak üzere sözleşmesi gündemde olan oyuncuların tamamının kulüp için değerli olduğu vurgulanırken, Torreira ve Lemina gibi önemli isimler için de şartlar oluştuğunda iyileştirme yapılması düşünülüyor.

        Bu süreçte Lucas Torreira cephesinde dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

        Brezilya’dan Atletico Mineiro’nun sportif direktörü Paulo Bracks, Uruguaylı orta saha ile ciddi temas kurduklarını ve hatta prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

        Ancak Torreira’nın Galatasaray ile devam eden sözleşmesi transferin önünü kapattı.

        Brezilyalı yönetici, deneyimli oyuncunun kulübünde önemli bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle sürecin tamamlanamadığını ifade etti.

        Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray yönetimi, iç transferde aceleci davranmak yerine sezon sonunu bekleyerek hem sportif başarıyı hem de kadro istikrarını korumayı hedefliyor.

        Torreira’ya dışarıdan gelen ilgiye rağmen oyuncunun mevcut kontratı sarı-kırmızılıların elini güçlü tutarken, kulüp içerideki kritik isimlerle doğru zamanda masaya oturmayı planlıyor.

