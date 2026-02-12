Canlı
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!

        Kahramanmaraş'ta, araç içinde cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki, 2 çocuk annesi terzi Alev Koç'un boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Koç ile arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli 52 yaşındaki H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek cinayeti itiraf edip teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 09:13 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:13
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Kahramanmaraş'taki olay, önceki gün akşam Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Alev Koç'un (39) cesedi bulundu.

        KATİLİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Olayla ilgili soruşturma sürerken Koç ile arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli H.H.S. (52), Gaziantep Adliyesi’ne giderek cinayeti itiraf edip teslim oldu.

        Alev Koç, 2 çocuk annesiydi.
        Alev Koç, 2 çocuk annesiydi.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

        Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Öldürülen Koç'un cenazesinin ise bugün toprağa verilmesinin beklendiği öğrenilirken esnaf arkadaşları da kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

        Serap Demir, cinayete kurban giden arkadaşı Alev Koç'u anlattı.
        Serap Demir, cinayete kurban giden arkadaşı Alev Koç'u anlattı.

        "ESNAFTI ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

        Kadın cinayetlerine değinen Koç'un arkadaşlarından Serap Demir, "Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi o da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cem evinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü" diye konuştu.

