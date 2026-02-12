Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!

Kahramanmaraş'taki olay, önceki gün akşam Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Alev Koç'un (39) cesedi bulundu.

KATİLİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken Koç ile arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli H.H.S. (52), Gaziantep Adliyesi’ne giderek cinayeti itiraf edip teslim oldu.

Alev Koç, 2 çocuk annesiydi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Öldürülen Koç'un cenazesinin ise bugün toprağa verilmesinin beklendiği öğrenilirken esnaf arkadaşları da kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Serap Demir, cinayete kurban giden arkadaşı Alev Koç'u anlattı.

"ESNAFTI ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Kadın cinayetlerine değinen Koç'un arkadaşlarından Serap Demir, "Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi o da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cem evinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü" diye konuştu.