İsviçre nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı oylayacak

İsviçreli seçmenler, nüfusun 10 milyonla sınırlandırıp sınırlandırılmaması arasında bir seçim yapacak. Sağcı bir muhalefet partisinin kampanyasının ardından hükümet, göçü sınırlamayı zorunlu kılacak bir referandumu haziran ayında düzenleyecek.

İsviçre, nüfusunu göçü kısıtlayarak 2050 yılına kadar 10 milyonla sınırlandırıp sınırlandırmama konusunda haziran ayında referanduma gidecek. Bu adım, Avrupa'da son yıllarda sertleşen göç politikalarının devamı olarak yorumlandı.

14 Haziran'da yapılacak oylamanın kabul edilmesi halinde hükümet, önümüzdeki 25 yıl boyunca göçü sınırlamaya yönelik tedbirler almak zorunda kalacak. İsviçre'nin nüfusu şu anda yaklaşık 9 milyon.

Girişimi destekleyenler, nüfus 9,5 milyonu aştıktan sonra yabancıların kalıcı oturum izni almasını zorlaştıracak düzenlemeler yapılması ve İsviçre ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı öngören anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. (İsviçre AB üyesi değil.)

İsviçre hükümeti, İsviçre Halk Partisi üyelerini de içeren yedi üyeli Federal Konsey, Mart 2025'te bu girişimin reddedilmesini tavsiye etti. Konsey, AB'ye karşı çıkmak yerine iş birliği yapmak istediklerini belirterek, girişimin İsviçre'yi bazı uluslararası anlaşmalardan çekilmeye zorlayabilecek "geniş kapsamlı sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.

Karşıt görüştekiler ise nüfus sınırının İsviçre ekonomisine zarar vereceğini, iş gücü açığını kapatmak için yabancı çalışan çekmeyi zorlaştıracağını ve ülkenin AB ile ilişkilerine zarar vereceğini belirtiyor. Merkez siyasetçi Jürg Grossen, söz konusu sınırın İsviçre'yi "kaosa ve izolasyona" sürükleyeceğini söyledi.

Dilekçe, İsviçre Parlamentosu'ndaki sandalyelerin yaklaşık üçte birine sahip sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından desteklendi. Referandum kampanyasını yürütenler, aşırı nüfus artışının altyapıyı zorladığını, kiraları yükselttiğini ve yerel kimliği değiştirdiğini savunuyor. İsviçre Halk Partisi milletvekili Thomas Matter, Çarşamba günü Parlamento'daki hararetli tartışmada, "Vatandaşlarımız artık yeter diyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet ve Parlamento girişime karşı oy kullandı ancak 100 binden fazla vatandaşın imza vermesi nedeniyle referandum süreci otomatik olarak başlatıldı.

15 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 40'I GÖÇMEN KÖKENLİ

On yıllardır, çoğu Avrupa ülkelerinden, bir kısmı da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen göç dalgaları İsviçre toplumunu çeşitlendirdi ancak bazı kesimlerde tepkiye yol açtı. Resmi istatistiklere göre, 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı göçmen kökenli ve bunların büyük bölümü Avrupa ülkelerinden geliyor.

İsviçre merkezli araştırma şirketi Leewas'ın iki İsviçre medya kuruluşu adına Aralık ayında yaptığı ankete göre, halkın yaklaşık yüzde 48'i nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını desteklerken, yüzde 41'i buna karşı çıkıyor.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.