        Ücret ve maaşlar çeyrek asırda ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ücret ve maaşlar çeyrek asırda ne oldu?

        Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının hesaplarına göre 2002 yılı aralık ayından bu yılın ocak ayına kadar olan dönemde enflasyondan arındırıldıktan sonra asgari ücret reel yüzde  300, en düşük memur maaşı ise yüzde 315 oranında arttı. En yüksek memur maaşı ile ortalama memur maaşı ve SSK emekli aylığındaki reel artış daha düşük kaldığı için ücret ve maaşlar arasındaki fark azaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 12.02.2026 - 07:10 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:10
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 2002 yılı aralık ayı ile 2026 yılı ocak ayları arasında seçilmiş ücret, maaş ve aylıklardaki nominal artışlar ile reel artışları hesapladı. 2026 yılında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulaması dolayısıyla en yüksek artış BAĞ-KUR tarım emekli aylıklarında oldu. 2002’de 65,8 TL olan BAĞ-KUR tarım emekli aylığı 302 kat artarak 20 bin liraya çıktı. En düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle en düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı ise 132 kat artarak 150 liradan 20 bin liraya yükseldi.

        

        BAĞ-KUR emekli aylıkları bir yana bırakılırsa 2002 – 2026 arasındaki 23 yıllık dönemde en yüksek artış 156 kat ile en düşük memur maaşında yaşandı. Eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı bu yıl 61.890 TL’ye yükseldi. Reel artış yüzde 315 olarak gerçekleşti. En düşük emekli aylığındaki yüksek artışta 2023 yılında memur maaşlarına yapılan 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam etkili oldu. Seyyanen zammın bugünkü karşılığı 22 bin 157 TL’ye ulaşıyor.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 156 KAT, EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI 62 KAT ARTTI

        Tüm memurlara aynı tutarda zam yapıldığı için en düşük memur maaşındaki 156 katlık artışa karşılık en yüksek memur maaşındaki artış 62 katta kaldı. 2002 yılında 3.074 TL olan en yüksek memur maaşı 23 yıllık dönemde reel yüzde 67,8 oranında artarak 196 bin 262 TL’ye yükseldi. En yüksek devlet memuru maaşı olarak daha önce Başbakanlık Müsteşarının maaşı esas alınırken, artık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin maaşı dikkate alınıyor.

        Ortalama memur maaşı 2002 yılında 577,9 TL iken 117 kat artışla bu yıl 68.628 TL’ye çıktı. Reel olarak yüzde 212 oranında arttı.

        Yirmi bin liralık en düşük emekli aylığı uygulaması dolayısıyla en düşük BAĞ-KUR tarım ve esnaf emekli aylığı yüksek oranda artarken, SSK emeklilerinin aylığı 20.000 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının üzerinde kaldığı için 23 yıllık dönemdeki artış 68 katta kaldı. 2002’de 257 TL olan en düşük SSK emekli aylığı yüzde 111 oranında reel artışla bugün 20.657 TL oldu.

        ÜCRET VE MAAŞLAR ARASINDAKİ MAKAS DARALDI

        Net asgari ücret ile en düşük emekli aylığı ve en düşük memur emekli aylığı yüksek oranda artırılırken, diğer memur maaşları ve SSK emekli aylığı ile en düşük memur maaşı ve emekli aylıkları arasındaki makas oldukça daraldı. 2002 yılında en yüksek memur maaşı en düşük memur maaşının 7,84 katı iken bu yıl 3,17 kata geriledi. 2002 yılında net asgari ücretin 16,68 katı olan en yüksek memur maaşı bu yıl asgari ücretin 6,99 katı olarak gerçekleşti.

        Ortalama memur maaşının en düşük memur maaşına oranı 2002 yılında 1,47 kat iken bu yıl 1,11 kata geriledi. 2002 yılında asgari ücretin 3,14 katı olan ortalama memur maaşı bu yıl asgari ücretin 2,44 katına düştü.

        En düşük memur maaşının asgari ücrete oranı ise 23 yıllık dönemde 2,13 kattan 2,20 kata yükseldi.

        En düşük SSK emekli aylığı 2002 yılında net asgari ücretin 1,39 katı iken bu yıl yüzde 74’üne geriledi. Buna karşılık 2002 yılında asgari ücretin yüzde 36’sı oranında olan en düşük BAĞ-KUR tarım emekli aylığı ile yüzde 81’i olan esnaf emekli aylığının asgari ücrete oranı bu yıl yüzde 71’de eşitlendi.

        Ortalama Emekli Sandığı aylığının en düşük memur emekli aylığına oranı da 1,33 kattan 1,22 kata geriledi.

