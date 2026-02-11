Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlıyor

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu. Erdoğan ve Miçotakis heyetlerarası görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:20
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

        Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.

        İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık edecek.

        Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

        Bu arada Miçotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.

