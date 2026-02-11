Okan Buruk'un Juventus planı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin planlarını netleştirmeye başladı.
Rakibin en etkili isimlerinden Kenan Yıldız’ı durdurmayı hedefleyen Buruk, bu görev için savunmaya dönen Sacha Boey’i görevlendirmeyi düşünüyor.
Sezon içinde sağ bekte yaşanan eksikliklerde o bölgede forma giyen ve performansıyla öne çıkan Sallai ise bu kez daha ileride, hücum hattında değerlendirilecek.
Lemina’nın cezalı olması nedeniyle orta sahada Torreira ile Sara’nın birlikte görev yapması beklenirken, pres gücü ve savunma katkısıyla bilinen Sallai’nin bu ikiliye destek vererek takımın dengesini sağlaması planlanıyor.
Formda isimlerden Osimhen son haftalardaki gol katkısıyla dikkat çekerken, Kenan Yıldız da son maçlarda skor yükünü çekmeyi başardı.
Buruk’un kurgusunda savunma güvenliğini ön planda tutan bu planın, kritik Juventus mücadelesinde belirleyici olması bekleniyor.