        Okan Buruk'un Juventus planı! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'un Juventus planı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin planlarını netleştirmeye başladı.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:43
        1

        Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Juventus karşılaşması için planlarını netleştirmeye başladı.

        2

        Rakibin en etkili isimlerinden Kenan Yıldız’ı durdurmayı hedefleyen Buruk, bu görev için savunmaya dönen Sacha Boey’i görevlendirmeyi düşünüyor.

        3

        Sezon içinde sağ bekte yaşanan eksikliklerde o bölgede forma giyen ve performansıyla öne çıkan Sallai ise bu kez daha ileride, hücum hattında değerlendirilecek.

        4

        Lemina’nın cezalı olması nedeniyle orta sahada Torreira ile Sara’nın birlikte görev yapması beklenirken, pres gücü ve savunma katkısıyla bilinen Sallai’nin bu ikiliye destek vererek takımın dengesini sağlaması planlanıyor.

        5

        Formda isimlerden Osimhen son haftalardaki gol katkısıyla dikkat çekerken, Kenan Yıldız da son maçlarda skor yükünü çekmeyi başardı.

        6

        Buruk’un kurgusunda savunma güvenliğini ön planda tutan bu planın, kritik Juventus mücadelesinde belirleyici olması bekleniyor.

        7
