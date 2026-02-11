Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray puan ortalamasında Avrupa devlerini geride bıraktı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray puan ortalamasında Avrupa devlerini geride bıraktı!

        Galatasaray, Süper Lig'de ilk 21 haftada topladığı 52 puan ve 2.47'lik puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında puan ortalaması en yüksek 5. takım konumuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu performansla Real Madrid, Sporting ve Inter'i geride bırakırken, listenin zirvesinde PSV Eindhoven bulunuyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:34
        Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da yakaladığı başarı ile dikkat çekiyor.

        Sarı-kırmızılılar, ligin ilk 21 haftasında topladığı 52 puanla zirvede yer alıyor.

        Galatasaray, Avrupa'nın en iyi 10 liginde puan ortalaması en yüksek 5. takım konumunda yer alıyor.

        Galatasaray, 21 maçta 52 puan topladı ve 2.47 puan ortalaması yakaladı.

        Listenin ilk sırasında Hollanda'dan PSV Eindhoven yer alıyor. Hollanda Ligi'nde 22 maçta 59 puan alan PSV, 2.68 puan ortalaması ile zirvede yer alıyor. İkinci basamakta ise Almanya'dan Bayern Münih yer alıyor.

        Galatasaray, puan ortalamasında Real Madrid, Sporting ve Inter gibi takımları geride bırakmayı başardı.

