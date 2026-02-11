Kanada'da bir okul ve eve silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Küçükçekmece'de polis memuru ve eşini sokak ortasında darbettiler

KÜÇÜKÇEKMECE'de yolda yürüyen polis memuru Taner Y.'nin eşi Efsun Y.'ye çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Polis memuru ile eşi sokak ortasında darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alı... Daha Fazla Göster KÜÇÜKÇEKMECE'de yolda yürüyen polis memuru Taner Y.'nin eşi Efsun Y.'ye çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Polis memuru ile eşi sokak ortasında darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster