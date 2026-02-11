Canlı
        Kanada'da bir okul ve eve silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Kanada'da bir okul ve eve silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen yakın bölgedeki bir eve düzenlenen saldırıda ise üç kişi hayatını kaybetti. Öte yandan okula düzenlenen saldırı ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

        AA / Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 11.02.2026 - 07:30
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

        CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

        Okuldaki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybetti.

        RCMP birimleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu bildirdi.

        Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişinin de ölü bulunduğu aktarıldı.

        Yaralıların durumuna yönelik açıklamada ise "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı.

        Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

        Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okulların bu hafta tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

        ÜLKE TARİHİNDE EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ OKUL SALDIRISI

        British Columbia Başbakanı David Eby, olayı "trajedi" şeklinde nitelediği açıklamasında, "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte." ifadesini kullandı.

        Söz konusu saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

        Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

