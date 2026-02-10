Canlı
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 20:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:32
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        TFF, Süper Lig’in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

        TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, Samsunspor - Trabzonspor, Beşiktaş - Alanyaspor, Fenerbahçe - Gençlerbirliği ve Gaziantep FK - Kasımpaşa maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Beşiktaş-Alanyaspor penaltı pozisyonu:

        - VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

        - Oğuzhan Çakır: Geliyorum.

        - VAR: İlk temas anını gösteriyorum.

        - Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.

        - VAR: Bir açım daha ver istersen.

        - Hakem: Tamam benim için yeterli.

        - Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.

        - VAR: Tamam.

        Fenerbahçe-Gençlerbirliği penaltı pozisyonu:

        - VAR: Ali.

        - Ali Şansalan: Evet dinliyorum.

        - VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

        - VAR: Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz.

        - AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumundan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?

        - VAR: Hı hı.

        - VAR: Kol açık.

        - Hakem: Geldim ekrana göster.

        - VAR: Temas anıyla başlıyorum.

        - Hakem: Nereden geldiğini göster bana ele.

        - VAR: Gösteriyorum.

        - Hakem: Penaltı.

