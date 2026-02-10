Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, Samsunspor - Trabzonspor, Beşiktaş - Alanyaspor, Fenerbahçe - Gençlerbirliği ve Gaziantep FK - Kasımpaşa maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Beşiktaş-Alanyaspor penaltı pozisyonu:

- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.

- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.

- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.

- VAR: Bir açım daha ver istersen.

- Hakem: Tamam benim için yeterli.

- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.

- VAR: Tamam.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği penaltı pozisyonu:

- VAR: Ali.

- Ali Şansalan: Evet dinliyorum.

- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- VAR: Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz.

- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumundan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?

- VAR: Hı hı.