Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, Samsunspor - Trabzonspor, Beşiktaş - Alanyaspor, Fenerbahçe - Gençlerbirliği ve Gaziantep FK - Kasımpaşa maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Beşiktaş-Alanyaspor penaltı pozisyonu:
- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.
- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.
- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.
- VAR: Bir açım daha ver istersen.
- Hakem: Tamam benim için yeterli.
- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.
- VAR: Tamam.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği penaltı pozisyonu:
- VAR: Ali.
- Ali Şansalan: Evet dinliyorum.
- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- VAR: Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz.
- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumundan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?
- VAR: Hı hı.
- VAR: Kol açık.
- Hakem: Geldim ekrana göster.
- VAR: Temas anıyla başlıyorum.
- Hakem: Nereden geldiğini göster bana ele.
- VAR: Gösteriyorum.
- Hakem: Penaltı.