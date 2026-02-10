Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı

        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı

        Beyoğlu'nda annesi tarafından bakıcıya bırakılan 2 aylık bebek Melisa Doğan, gece saatlerinde yükselen ateşi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından anne ile bakıcı, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanırken, her iki şüphelinin savcılık ifadeleri soruşturma dosyasına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu'nda 2 aylık bebek Melisa Doğan iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan anne Lindah Nyamota S. ve bakıcı İsha K.'nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

        Olay, 7 Şubat günü saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 2 aylık bebek Melisa Doğan'ı annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti.

        Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan anne Lindah Nyamota S. ve bakıcı İsha K.'nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

        REKLAM

        'BEBEĞİMİ BAKICIYA BIRAKTIĞIM ZAMAN İYİ DURUMDAYDI'

        Anne Lindah S. ifadesinde, "Türkiye’ye 2022 yılında yasal yollarla çalışmak amacıyla giriş yaptım. Deniz Doğan ile yaklaşık 3 yıldır gönül ilişkimiz vardır. Bu ilişki sonucunda 30 Ekim 2025 günü Melisa Doğan isimli bebeğimiz doğdu. Biz Deniz ile aynı evde yaşamaktayız. O gün sabah saatlerinde bebeğin hasta olduğunu anladım ve daha önce bir arkadaşım, Isha K.'nin numarasını vererek bebek baktığını ve istediği zaman belirli bir ücret karşılığında bakabileceğini söylemişti. Deniz geçen hafta bebeği hastaneye götürmem için 5 bin lira para bırakmıştı. Ben de bana vermiş olduğu paranın bir kısmını cep telefonu, bir kısmını ise çocuğumun tedavisinde kullandım. Ben bebeği geçen hafta götürdüğümden dolayı tekrar hastaneye götürmedim. Olay günü saat 11.00 sıralarında Isha K.’yı aradım ve iş görüşmem olduğunu söyleyerek bebeği bırakmam konusunda müsait olup olmadığını sordum, anlaştık ve bebeği bıraktım. Bebeğimi bakıcıya bıraktığım zaman iyi durumdaydı, hafif grip gibiydi fakat ciddi bir durumu yoktu. Gün içinde Isha’yı arayarak durumunun nasıl olduğunu sordum, bana iyi olduğunu söyledi. Akşam saat 21.00 sıralarında Isha’yı yeniden aradım ve evde temizlik yaptığımı, temizlikten sonra arkadaşıma uğrayacağımı söyledim. Temizliğin ardından arkadaşıma uğradım ve saat 23.00 sıralarında cep telefonumu kontrol ettiğimde arama gelmediğini gördüm. Telefonu açtığımda kadını aradım ancak bana çocuğumun hasta olduğunu dahi söylemedi, sadece gelip almam gerektiğini söyledi. Ben de gittim ve evde başka bir tanımadığım, kimlik bilgilerini bilmediğim yabancı uyruklu kadının olduğunu ve bana çocuğumun hasta olduğunu, hatta ölmüş olabileceğini söylediğini öğrendim. Bunun üzerine çocuğumun babası Deniz’i aradım fakat cevap vermedi. Daha sonra çocuğumun hastanede olduğunu söylediler. Gelmiş olduğum taksi ile hastaneye doğru gidiyorduk, bu esnada Deniz’e ulaştım ve durumu anlattım" dedi.

        'BEBEĞİ BIRAKTIĞINDA ATEŞİ VARDI, ÖKSÜRÜYORDU, AĞLIYORDU'

        Bakıcı İsha K. ise, "Lindah Nyamota S.’yi Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım. Ne iş yaptığını bilmiyorum. 06 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Lindah bana bebeğini getirerek hasta olduğunu ve hastaneye götüreceğini, fakat pasaportu olmadığı için pasaportunu alacağını, bu nedenle birkaç saatliğine bebeğe bakmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Bebeği bana bıraktığında ateşi vardı ve öksürüyordu, fazlaca ağlıyordu. Saat 21.00 sıralarında acıkmış olduğunu düşündüm ve besledim. Bebek beslendikten sonra ağlamadı ve ben de uyuması için yatırdım. Bebek uyuduktan sonra ben de uyudum. Birkaç saat sonra lavaboya kalktım ve bebeği kontrol edip bezini değiştirmek istediğim esnada bebeğin nefes almadığını fark ettim. Hemen Lindah’ı aradım fakat bana cevap vermedi. Ardından ambulansı aradım. Hatırladığım kadarıyla saat 04.00 sıralarında Lindah eve geldi. Bana bebeği sorduğunda, ben de hastaneye ambulans çağırdığımı söyledim, sinir krizi geçirdi. Lindah ikamet adresine taksi ile gelmişti; ben de aşağıya inip taksiye bindim ve polis merkezine gittik. Polis merkezine gittikten sonra hastaneye gittik. Lindah’ın bebeğin pasaport işini halletmesi üzerine ricada bulunmasından dolayı yardım etmek istedim" dedi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu açıklaması: İlk raporlara ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı