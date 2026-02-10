Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının, 2007 yılına ait yürüttüğü soruşturmada kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler dosya üzerinde bir bulguya ulaştılar.

9 AYDA 3 KİŞİ KAYBOLDU

İHA'daki habere göre ekipler kayıp 3 kişinin kullandıkları GSM hatlarındaki sinyaller sonrası; O.K.'nin 20 Haziran 2006'da, M.B.'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö.'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde kayboldukları tespit edildi.

11 ŞÜPHELİNİN 85 GSM HATTI İNCELENDİ

Yapılan çalışmalarla, 11 şüpheli tespit edilerek toplam 85 GSM hattının analizi yapıldı. 47 şüphelinin bilgisine başvuruldu. Şüphelilerin son kez sinyal verdiği Vezirhan Beldesinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toprakaltı incelemeleri yapıldı ve kayıp 3 kişinin de, Vezirhan beldesinde bulunan dosya şüphelisinin, o tarihlerde işletmeciliğini yaptığı çiftlikte öldürülerek gömüldükleri değerlendirildi.

7 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

11 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da 'Mizan Operasyonu' gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 11 hedef şüpheli yakalanarak Bilecik'e getirildi.