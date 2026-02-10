Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik haberi: 3 kişi kaybolmamış cinayete kurban gitmiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 kişi kaybolmamış cinayete kurban gitmiş!

        Bilecik'te, 20 yıl önce kaybolan 3 kişinin, ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen üç kişiye ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişi kaybolmamış cinayet kurbanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının, 2007 yılına ait yürüttüğü soruşturmada kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler dosya üzerinde bir bulguya ulaştılar.

        9 AYDA 3 KİŞİ KAYBOLDU

        İHA'daki habere göre ekipler kayıp 3 kişinin kullandıkları GSM hatlarındaki sinyaller sonrası; O.K.'nin 20 Haziran 2006'da, M.B.'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö.'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde kayboldukları tespit edildi.

        11 ŞÜPHELİNİN 85 GSM HATTI İNCELENDİ

        Yapılan çalışmalarla, 11 şüpheli tespit edilerek toplam 85 GSM hattının analizi yapıldı. 47 şüphelinin bilgisine başvuruldu. Şüphelilerin son kez sinyal verdiği Vezirhan Beldesinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toprakaltı incelemeleri yapıldı ve kayıp 3 kişinin de, Vezirhan beldesinde bulunan dosya şüphelisinin, o tarihlerde işletmeciliğini yaptığı çiftlikte öldürülerek gömüldükleri değerlendirildi.

        7 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

        11 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da 'Mizan Operasyonu' gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 11 hedef şüpheli yakalanarak Bilecik'e getirildi.

        4 ADET İNSAN KEMİĞİ BULUNDU

        Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 3 adet yivsiz av tüfeği ve 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kayıp cesetlerinin bulunması amacıyla Vezirhan Beldesine bağlı bir köyde bulunan çiftlikte kazı çalışması yapıldı, kazı çalışmasında 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu gerekli incelemeler yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

        3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden, Y.S., E.U. ve H.Ş. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabey: Ben hep mermi ağzında gezerim

        KAĞITHANE'de ağabey Mustafa Mutlu (69) camide annesinin cenaze namazına katıldıktan sonra kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) silahla başından vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Mutlu'nun ifadesinde "Annemin vefatından sonra 'Bunlar...
        #bilecik
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı