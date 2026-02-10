3 kişi kaybolmamış cinayete kurban gitmiş!
Bilecik'te, 20 yıl önce kaybolan 3 kişinin, ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen üç kişiye ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının, 2007 yılına ait yürüttüğü soruşturmada kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler dosya üzerinde bir bulguya ulaştılar.
9 AYDA 3 KİŞİ KAYBOLDU
İHA'daki habere göre ekipler kayıp 3 kişinin kullandıkları GSM hatlarındaki sinyaller sonrası; O.K.'nin 20 Haziran 2006'da, M.B.'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö.'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde kayboldukları tespit edildi.
11 ŞÜPHELİNİN 85 GSM HATTI İNCELENDİ
Yapılan çalışmalarla, 11 şüpheli tespit edilerek toplam 85 GSM hattının analizi yapıldı. 47 şüphelinin bilgisine başvuruldu. Şüphelilerin son kez sinyal verdiği Vezirhan Beldesinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toprakaltı incelemeleri yapıldı ve kayıp 3 kişinin de, Vezirhan beldesinde bulunan dosya şüphelisinin, o tarihlerde işletmeciliğini yaptığı çiftlikte öldürülerek gömüldükleri değerlendirildi.
7 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ
11 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da 'Mizan Operasyonu' gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 11 hedef şüpheli yakalanarak Bilecik'e getirildi.
4 ADET İNSAN KEMİĞİ BULUNDU
Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 3 adet yivsiz av tüfeği ve 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kayıp cesetlerinin bulunması amacıyla Vezirhan Beldesine bağlı bir köyde bulunan çiftlikte kazı çalışması yapıldı, kazı çalışmasında 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu gerekli incelemeler yapılmak üzere muhafaza altına alındı.
3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden, Y.S., E.U. ve H.Ş. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.