Erkan daha 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, tartıştığı yaşıtı tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan 16 yaşındaki şüpheli Y.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Tekirdağ'da Erkan Karadeniz (16), tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
YAŞITI İLE TARTIŞTI
DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Erkan Karadeniz, arasında husumet bulunan aynı yaşlardaki bir kişi ile tartıştı.
AV TÜFEĞİ İLE YARALAYIP KAÇTI
Tartışmanın ardından şüpheli, av tüfeğiyle Karadeniz'e ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Karadeniz, kurtarılamadı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'da Erkan Karadeniz'i tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Y.A.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Y.A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.