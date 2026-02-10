Erkan daha 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, tartıştığı yaşıtı tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan 16 yaşındaki şüpheli Y.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

