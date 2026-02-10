Canlı
        Son dakika: Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Erkan daha 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!

        Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, tartıştığı yaşıtı tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan 16 yaşındaki şüpheli Y.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:28
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Tekirdağ'da Erkan Karadeniz (16), tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        YAŞITI İLE TARTIŞTI

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Erkan Karadeniz, arasında husumet bulunan aynı yaşlardaki bir kişi ile tartıştı.

        AV TÜFEĞİ İLE YARALAYIP KAÇTI

        Tartışmanın ardından şüpheli, av tüfeğiyle Karadeniz'e ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Karadeniz, kurtarılamadı.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Tekirdağ'da Erkan Karadeniz'i tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Y.A.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Y.A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

